Estes são os milionários tecnológicos que não deixarão nem um dólar para seus filhos

Um paradigma radical surgiu nos últimos anos entre os ultra-ricos do setor tecnológico: uma rejeição consciente de seguir as tradições hereditárias em favor de promover mudanças socioeconômicas no mundo através de obras de caridade e inovações que possam mudar o mundo. Desta forma, eles esperam “obrigar” seus descendentes a se esforçarem para construir seu próprio sucesso.

Elon Musk: Herdar não é natural

O controverso e visionário herdeiro CEO da Tesla e SpaceX, Elon Musk, tem sido claro em várias ocasiões: seus filhos não têm direito natural ao seu dinheiro. Musk não planeja dar-lhes participação automaticamente, eles terão que mostrar interesse em alguma empresa (Ha!) para que o bilionário decida envolvê-los em sua estrutura.

Em vez disso, a riqueza de Musk será destinada, principalmente, às suas aspirações de colonizar Marte e à geração de outras inovações radicais.

Jeff Bezos: Que eles ganhem por conta própria

O fundador da Amazon, Jeff Bezos, revelou que prefere destinar grande parte de sua riqueza a projetos filantrópicos e de inovação espacial, deixando seus filhos com muito menos do que alguns considerariam adequado (com 0,01 % de sua fortuna, qualquer pessoa nunca mais precisaria trabalhar).

Fontes anônimas alegam que, na realidade, o que Bezos quer é que seus filhos aprendam o valor do esforço e não dependam de sua fortuna.

Bill Gates: o bem comum prevalece sobre heranças opulentas

O cofundador da Microsoft, Bill Gates, conhecido tanto pelo seu impacto tecnológico quanto pela sua filantropia através da Fundação Bill e Melinda Gates, foi claro a respeito disso: seus filhos receberão apenas uma fração minúscula de sua fortuna.

Gates tem indicado em várias ocasiões que quer que seus filhos "encontrem seu próprio caminho" em vez de viverem sob a sombra de seu dinheiro.

Mark Zuckerberg: O melhor legado é o progresso

O fundador do Meta, Mark Zuckerberg, e sua esposa, Priscilla Chan, decidiram que 99% de suas ações na empresa serão doadas para causas beneficentes ao longo de suas vidas.

As filhas receberão apenas uma pequena parte de sua herança, reforçando a ideia de contribuir para a melhoria do mundo e não apenas serem herdeiras de uma vasta riqueza.

Laurene Powell (viúva de Steve Jobs): Não me interessa

Laurene Powell não deixará aos seus filhos os US$24.000 milhões que herdou do fundador da Apple, Steve Jobs.

"Não me interessam os legados patrimoniais e meus filhos sabem disso. Se eu viver o suficiente, tudo terminará comigo", disse em entrevistas.

George Lucas: Prefiro gastar em educação para os outros

O criador de Star Wars, George Lucas, planeja usar sua fortuna bilionária para financiar a educação dos filhos de outras pessoas, por meio de projetos de filantropia educacional.

Para alcançar isso, Lucas, pai de quatro filhos, fundou a Fundação Educacional George Lucas (também conhecida como Edutopia), cujo objetivo é pesquisar e melhorar as práticas educacionais nas escolas para que as crianças tirem o máximo proveito de sua educação.

Será este o início de uma nova era de milionários austeros?