Qual é o seu objetivo? Uma empresa procura as vozes de artistas falecidos para recriá-las com inteligência artificial

A inteligência artificial é vista com lupa no mundo do entretenimento. Os cantores são contra a música gerada por uma máquina, os editores gráficos querem defender seu trabalho e os artistas em geral não querem ceder seus direitos de voz ou imagem.

No entanto, a indústria a favor dessa tecnologia os procura com a intenção de fazê-los ceder, para continuar ganhando dinheiro com o que representam, mesmo após a morte.

Uma dessas empresas é a ElevenLabs, uma empresa dedicada à inteligência artificial, que deseja usar a voz de artistas falecidos, como o grande Burt Reynolds, para inseri-los como voz em off em seus audiolivros.

De acordo com uma resenha da CNN en Español, a empresa desenvolveu um aplicativo que pega arquivos PDF, ePub, boletins, livros eletrônicos ou qualquer outro texto e o converte em voz. Agora, eles querem que isso seja feito com a voz de um artista reconhecido que já faleceu.

"Respeitamos profundamente o seu legado e nos sentimos honrados por suas vozes fazerem parte da nossa plataforma. Adicioná-los à nossa crescente lista de narradores representa um grande avanço em nossa missão de tornar o conteúdo acessível em qualquer idioma e voz", disse Dustin Blank, diretor de parcerias da ElevenLabs.

A empresa afirma que já fechou acordos com alguns dos herdeiros de vários artistas falecidos, sem especificar quanto pagaram a eles.

No início de 2023, esta mesma empresa havia sido notícia porque alguns usuários haviam utilizado seus mecanismos para criar deepfakes de vozes com conteúdos violentos.