Por que os smartphones terão novamente baterias removíveis em 2027?

É um fato para os usuários móveis da Europa: em 2027 verão o retorno dos smartphones com bateria removível. Mas esse fato está gerando genuína confusão na comunidade global. Hoje tentaremos discernir de onde tudo isso surgiu e o que possivelmente está por vir para o resto do mundo. Tomando como referência a história da Apple com o uso de cabos USB-C.

Talvez poucos se lembrem disso, mas quase uma década atrás ainda era relativamente comum que smartphones de baixa, média e alta gama tivessem baterias removíveis. Em algum momento, esse acessório chegou a ser vendido como um item diferenciado, como aconteceu durante a breve febre dos smartphones modulares, como o LG G5. Mas então as coisas mudaram, não exatamente para melhor.

LG G5 | LG

Pouco a pouco, os navios capitânia e outros modelos de diferentes gamas, sob o argumento de melhorar seu design e reduzir o tamanho dos dispositivos, começaram a integrar baterias que não eram precisamente removíveis. Já que a sua remoção e substituição exigiam certo domínio ou conhecimentos técnicos e até algumas acrobacias com certos modelos.

Isso colocava os consumidores em uma situação realmente complicada, especialmente para os proprietários de um iPhone, onde muitas vezes parecia ser uma ideia melhor comprar um novo telefone em vez de consertá-lo. Mas isso em breve será coisa do passado.

As baterias removíveis estão retornando aos smartphones para proteger os usuários

Acontece que num movimento histórico que impactará o futuro da eletrônica, a União Europeia aprovou em julho de 2023 uma nova lei que exige que todos os smartphones novos vendidos na região tenham baterias substituíveis até 2027. Esta medida, que visa promover a economia circular e reduzir o impacto ambiental dos dispositivos eletrônicos no mundo, representará uma mudança radical para a indústria e sua tendência atual.

A regulação da União obrigará os fabricantes a voltarem às antigas práticas que nunca deveriam ter sido eliminadas, onde era possível comprar separadamente a bateria do smartphone quando a original atingisse o fim de sua vida útil para substituí-la de forma manual e simples, sem ter que recorrer ao serviço técnico.

Dentro de três anos, os usuários terão a liberdade de substituir facilmente a bateria de seu smartphone sem a necessidade de ferramentas ou conhecimentos técnicos especializados. Isso ajudará a restaurar o equilíbrio das coisas, como era antes.

Em 2027, baterias removíveis serão componente obrigatório dos smartphones Slash Gear

Areg Badalian, proprietário da Fix Fox, uma loja em Bruxelas que conserta dispositivos eletrônicos, em entrevista para Euro News, coloca em perspectiva o quão complicado o assunto se tornou até mesmo para técnicos especializados com o estado atual dos smartphones selados, que exigem uma intervenção complicada para substituir a bateria:

"Cada vez que retiramos uma bateria, aquecemos um pouco a parte traseira para tornar os componentes eletrônicos um pouco mais flexíveis, de modo que ao retirá-los não quebremos outros elementos. Por exemplo, a câmera pode sair solta se fizermos isso sem cuidado, então é preciso ter cuidado, é preciso evitar pequenos erros como esse."

Por outro lado, por exemplo, algumas marcas inventam chaves de fenda e formas de orifícios para chaves de fenda de modo que não possam ser reparados, mas isso não é muito inteligente porque simplesmente se cria uma nova chave de fenda para a ocasião e pronto.

A boa notícia é que agora a regulamentação que entrará em vigor estabelece que a troca de uma bateria não deve exigir calor, nem solventes para desmontá-la. O usuário também não precisará recorrer a ferramentas especiais. Então será como nos bons e velhos tempos. Você abre o smartphone e retira a bateria antiga.

O iPhone foi o antecedente direto

iPhone 15 e seu USB-C Apple

Em outubro de 2022 relatamos aqui mesmo como a União Europeia havia aprovado uma iniciativa de lei que colocava a Apple em sérios apuros, pois obrigava a padronização do uso de cabos USB-C para computadores, smartphones e outros produtos, o que os obrigou a finalmente abandonar sua controversa, obsoleta, mas exclusiva porta Lightning.

Foi assim que, em 2023, o iPhone 15 finalmente adotou o cabo que a grande maioria dos usuários de Android vinha usando há anos com absoluta comodidade. Mas, ao mesmo tempo, estabeleceu um precedente para começar a implementar outras regulamentações em defesa do bolso dos consumidores.

O caso mais recente que temos aqui é a implementação de baterias removíveis. Atualmente, os iPhones em todo o mundo finalmente estão utilizando portas e cabos USB-C para evitar modelos dispersos em todo o mundo.

Talvez, apenas talvez, algo semelhante possa acontecer em nível mundial com o tema das baterias. Mas será necessário esperar para ver o que os fabricantes de smartphones decidem fazer.