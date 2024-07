A OMS classifica o talco como ‘provavelmente carcinogênico’ em humanos

O Centro Internacional de Pesquisa sobre o Câncer (IARC, na sigla em inglês), a agência oncológica da Organização Mundial da Saúde (OMS), classificou o talco como “provavelmente carcinogênico” - grupo 2A -, especialmente para o câncer de ovário; embora as evidências sejam limitadas para os seres humanos.

ANÚNCIO

No entanto, são suficientes as provas de câncer em animais de experimentação - também há provas mecanísticas sólidas - que mostram que o talco apresenta características-chave de carcinógenos em células primárias humanas e sistemas experimentais.

Havia numerosos estudos que mostravam um aumento na incidência de câncer de ovário em seres humanos que relatavam ter usado pós corporais na região perineal. Embora a avaliação tenha se concentrado no talco que não continha amianto, a contaminação do talco com amianto não pôde ser excluída na maioria dos estudos de seres humanos expostos.

Além disso, não foi possível descartar com confiança razoável os vieses na forma como o uso de talco foi relatado nos estudos epidemiológicos. Portanto, não foi possível estabelecer completamente um papel causal do talco.

O uso de talco aumenta as chances de desenvolver câncer de ovário

Também foi observado um aumento na taxa de câncer de ovário em estudos sobre a exposição profissional de mulheres expostas ao talco na indústria de papel. No entanto, não foi possível excluir a possibilidade de confusão devido à exposição conjunta ao amianto, e o aumento da taxa foi baseado em um pequeno número de casos de câncer de ovário nesses estudos ocupacionais.

Em animais de experimentação, o tratamento com talco resultou em um aumento na incidência de neoplasias malignas em fêmeas (medula suprarrenal e pulmão) e uma combinação de neoplasias benignas e malignas em machos (medula suprarrenal) de uma única espécie (rato).

Por último, as monografias da IARC usam as características-chave dos carcinógenos (CC) para avaliar sistematicamente as evidências mecanicistas da carcinogenicidade das substâncias. Havia evidências mecanicistas sólidas de que o talco apresenta CC, incluindo a indução de inflamação crônica (KC6) e a alteração da proliferação celular, morte celular ou fornecimento de nutrientes (KC10). Ao revisar as evidências experimentais, o grupo de trabalho incluiu apenas estudos nos quais a contaminação do talco com amianto era altamente improvável.

ANÚNCIO

O talco, um mineral natural, é extraído em muitas regiões do mundo. A exposição ao talco ocorre em ambientes ocupacionais durante a extração e moagem ou processamento do talco, ou durante a produção de produtos contendo talco. A exposição da população em geral através do uso de cosméticos e pós corporais contendo talco é mais bem documentada; no entanto, a exposição através de alimentos, medicamentos e outros produtos de consumo é provável, embora menos documentada.

Devido às dificuldades de medição exata, a contaminação de talco com amianto pode continuar sendo motivo de preocupação e resultar na exposição de trabalhadores e da população em geral ao amianto (por exemplo, através de maquiagem e pós corporais à base de talco contaminado).

Acrilonitrilo, substância cancerígena no talco

Além do talco, a IARC avaliou a carcinogenicidade do acrilonitrilo, classificando-o como "carcinogênico" para os seres humanos. O resultado de ambas as análises foi publicado em um artigo resumido no 'The Lancet Oncology' e será detalhado no volume 136 das Monografias da IARC, que serão publicadas em 2025.

O acrilonitrilo é um composto orgânico volátil que é principalmente utilizado na produção de polímeros. Estes incluem o poliacrilonitrilo, estireno-acrilonitrilo, acrilonitrilo butadieno estireno e outros tipos de borracha sintética, como o acrilonitrilo butadieno.

Entre os usos desses polímeros estão incluídas as fibras para vestuário, tapetes e outros têxteis, bem como plásticos para produtos de consumo, peças de automóveis e construção.

O grupo de trabalho classificou o acrilonitrila como carcinogênico para os seres humanos (Grupo 1) com base em evidências suficientes de câncer em humanos para o câncer de pulmão. Também havia evidências limitadas em humanos para o câncer de bexiga. As evidências vieram principalmente de estudos em trabalhadores que produziam ou usavam acrilonitrila. Além disso, havia evidências suficientes de câncer em animais de laboratório e evidências mecanísticas sólidas das características-chave de carcinogênicos em sistemas experimentais.

A exposição profissional pode ocorrer durante a produção de acrilonitrila e seu uso na produção de polímeros. A acrilonitrila está presente na fumaça do cigarro; ou seja, a população em geral é exposta à acrilonitrila principalmente pela inalação da fumaça do tabaco (incluindo a fumaça passiva). Outra fonte de exposição é a poluição atmosférica. Vários metabólitos e adutos da acrilonitrila têm sido medidos como biomarcadores da exposição à acrilonitrila.

O acrilonitrilo também causa câncer de pulmão

A classificação no grupo 1 indica o mais alto nível de certeza de que uma substância pode causar câncer. As evidências mais sólidas vêm de um amplo estudo de coorte de trabalhadores de diferentes indústrias que produzem ou utilizam acrilonitrila.

Neste estudo, os trabalhadores com maior exposição ao acrilonitrilo apresentavam uma maior taxa de mortalidade por câncer de pulmão em comparação com os trabalhadores com menor exposição.

Neste estudo, foram realizadas várias análises adicionais para descartar viés; em todas elas, foi observada uma taxa maior de câncer de pulmão. Também havia um grande estudo de casos e controles que relatava uma maior probabilidade de exposição prévia ao acrilonitrilo nos casos de câncer de pulmão do que nos controles que não tinham câncer de pulmão.

Vários outros estudos de coorte menores também forneceram evidências que indicavam uma maior taxa de câncer de pulmão em trabalhadores com maior exposição ao acrilonitrilo. No caso do câncer de bexiga, o aumento da taxa foi observado apenas em algumas das análises do grande estudo, e o conjunto de evidências foi menos coerente.

Também havia provas suficientes de câncer em animais de experimentação. O acrilonitrilo causou um aumento na incidência de neoplasias malignas em ambos os sexos de duas espécies em vários estudos.

Por último, as monografias do CIIC utilizam as características-chave dos cancerígenos (CC) para avaliar sistematicamente as evidências mecanicistas da carcinogenicidade das substâncias. Havia evidências mecanicistas sólidas de que o acrilonitrilo apresenta CC em sistemas experimentais.