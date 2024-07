Os smartphones vão subir muito o preço em 2025: esta é a razão

A indústria de celulares estava registrando certa estabilidade nos preços de seus novos lançamentos a cada ano. Após o descontrole causado pela pandemia, as empresas haviam encontrado lucros para sustentar os custos dos equipamentos de alta performance.

No entanto, tudo indica que em 2025 teremos um aumento significativo no preço dos smartphones de alta performance, que estão por vir dos fabricantes mais populares da indústria.

O que está acontecendo? Tudo indica que os preços dos smartphones de alta performance vão aumentar? Tudo é culpa da inteligência artificial. O desenvolvimento de mecanismos de aprendizado de máquina, praticamente instalados em todos os dispositivos atuais e futuros, requer um desempenho mais poderoso.

Isso se traduz em um chipset de maior capacidade, que melhora as interfaces dos celulares. Isso é bom, se olharmos do ponto de vista do funcionamento dos dispositivos. Teremos maior velocidade e avanços tecnológicos na palma da mão.

No entanto, isso significa que o preço dos processadores aumentará, e consequentemente o dos celulares.

Qualcomm Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3

O processador que mudará tudo

O chipset que está destinado a mudar tudo é o Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4, que já está em pleno desenvolvimento. O processador tem como objetivo estar nos smartphones de alta performance das principais marcas do mundo, o que aumentaria o preço dos dispositivos que serão lançados em 2025.

Se considerarmos que os dispositivos de alta performance atualmente custam entre US$1.000 e US$1.200, então esse aumento poderia elevar os preços dos smartphones top de linha para o seu limite máximo, em torno de US$1.500.

O Snapdragon 8 Gen 4 é fabricado usando um processo de 3 nm, inclui uma nova CPU Oryon e uma unidade de processamento neural aprimorada para melhor desempenho e eficiência. Portanto, um aumento de preço seria quase inevitável.

Samsung Galaxy S24 Ultra Smartphone

Não tudo está perdido

Existem empresas que, querendo preservar a quantidade de unidades vendidas, estão estudando assumir o aumento do custo dos processadores e não aumentar o preço dos equipamentos, mesmo que isso signifique ter que renunciar às margens de lucro, conforme relatado pelo Hipertextual.