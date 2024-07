O navegador para gamers Opera GX adiciona novas funcionalidades à sua Inteligência Artificial integrada

O Opera GX, o navegador para gamers, lançou uma atualização significativa para Aria, a IA integrada do navegador. Esta atualização oferece aos usuários as últimas funções de IA que o Opera tem lançado como parte do seu programa experimental AI Feature Drops, no fluxo de Desenvolvimento do navegador Opera One.

As funções que chegam ao Opera GX aumentam as capacidades de Aria, equipando-a com geração e compreensão de imagens, emissão de voz, uma opção para resumir conversas, além de incluir links para suas fontes.

Mas antes, por que é o "navegador gamer"?

Desde a sua criação em 2019, o Opera GX rapidamente se tornou o navegador de escolha para milhões de jogadores que procuram uma experiência de internet mais personalizada. Além de inúmeras opções de personalização que incluem temas de cores, efeitos sonoros, música de fundo e um design inspirado em videogames, o GX inclui limitadores de CPU, RAM e largura de banda de rede que tornam o navegador menos exigente em recursos e liberam mais recursos do computador para os jogos.

Opera GX

O navegador também inclui uma função de Hot Tabs Killer, que permite aos usuários fechar as abas que consomem mais recursos, e o GX Cleaner para eliminar esses arquivos antigos indesejados.

As melhorias: Geração de imagens e emissão de voz

As imagens são indispensáveis na web atual, então esta atualização do Opera GX coloca um grande foco no aspecto visual. Com sua nova versão, Aria recebe a capacidade de transformar instruções e descrições em imagens únicas, utilizando o modelo de geração de imagens Imagem 2 do Google. Aria identifica a intenção do usuário para gerar uma imagem com base em instruções conversacionais. Também é possível usar a opção “regenerar” para que Aria produza uma nova imagem. Aria permite a geração de até 30 imagens por dia por usuário.

Opera GX

Com este patch, Aria também recebe a habilidade de ler respostas em voz alta, usando o modelo WaveNet do Google. Isso beneficiará aqueles que costumam usar leitores de tela, os que gostam de fazer várias tarefas ao mesmo tempo ou os que precisam ouvir a informação, em vez de lê-la.

Compreensão de imagens

Os usuários da Internet procuram informações sobre algo que viram com tanta frequência quanto fazem sobre coisas que leram ou ouviram. Por isso, Aria também recebe a capacidade de entender imagens. Isso significa que os usuários agora podem enviar uma imagem para Aria para perguntar à ferramenta de IA sobre ela, como parte da conversa.

Por exemplo, se a imagem mostrar um par de fones de ouvido desconhecidos, a Aria identificará a marca e o modelo, e oferecerá algum contexto sobre eles. Além disso, um usuário pode tirar uma foto de um problema matemático e depois perguntar à Aria como resolvê-lo.

Opera GX

Melhorias no chat

Nesta atualização, a experiência de conversar com Aria também foi aprimorada graças a duas novas funcionalidades: "Resumo do Chat" e "Links para Fontes". A primeira fornece aos usuários um resumo muito conciso de uma conversa completa com Aria, permitindo revisar as informações mais importantes.

Opera GX

Na segunda função, Aria oferece ao usuário links para as fontes sobre o tema da conversa, permitindo ter mais contexto sobre a consulta. O Opera GX também recebeu uma Linha de Comando redesenhada para o Aria, que pode ser facilmente ativada pelos usuários pressionando a combinação de teclas "ctrl + /" ou "cmd + /". Isso permite ao usuário abrir uma janela adicional flutuante, em vez de usar o Aria a partir da página de Extensões.

Com essas novas funcionalidades, o Opera GX potencializou Aria de forma significativa e fornece à comunidade gamer uma assistente de IA atualizada, que agora é mais acessível e competente do que antes. A atualização da Aria já está disponível para todos os usuários do Opera GX. Para se manter atualizado com o Opera GX, baixe o navegador e conheça seus benefícios em primeira mão.