Eventos no WhatsApp: mais uma desculpa para nos espionar?

Desde que o WhatsApp introduziu a opção de criar chats em grupo, pessoas com interesses em comum, vizinhos do mesmo bairro e colegas de escola encontraram uma maneira fácil de se manterem conectados. No entanto, agora a empresa decidiu ir um passo adiante com o qual nem todos estão felizes.

Pois uma nova função permite organizar eventos diretamente pelo WhatsApp, como planejar reuniões virtuais, jantares de aniversário e qualquer tipo de encontro social. A função permite gerenciar todos os aspectos-chave da organização de um evento sem sair do chat:

Definir a localização (se o evento for presencial).

Gerenciar a assistência diretamente no chat.

Selecionar o dia e a hora específicos para o encontro.

Como fazer isso?

Primeiramente, os usuários devem acessar o menu de opções dentro de seu chat em grupo. Lá encontrarão um ícone de calendário, localizado ao lado da ferramenta de enquetes. Nos dispositivos iOS, este ícone está sob o símbolo (+) no teclado, enquanto nos dispositivos Android é representado por um clipe.

Ao selecionar a opção "Evento", uma nova janela será aberta, permitindo adicionar um nome e uma descrição, juntamente com todos os detalhes relevantes mencionados anteriormente.

Meta Logo de WhatsApp

Mais novidades

Outra novidade é a introdução de respostas nos grupos de avisos. Os administradores agora poderão enviar novidades importantes e os membros poderão responder. As respostas serão agrupadas e minimizadas para que todos possam ver o contexto.

O WhatsApp garante que as notificações estarão silenciadas para todos.

Nossa privacidade está em perigo?

O que está por trás dessa aparente comodidade? Muitos usuários temem que isso seja apenas uma desculpa para que a plataforma tenha acesso a mais dados pessoais, pois toda vez que você cria um evento, todos os membros do grupo podem ver quem irá participar. Além disso, os convidados receberão notificações automáticas conforme a data se aproximar.

O que isto significa? Em resumo, mais informações pessoais compartilhadas e mais dados nas mãos do WhatsApp. Estamos diante de uma invasão de nossa privacidade disfarçada de uma nova funcionalidade?

WhatsApp

Disponibilidade

A função já está disponível globalmente com a última atualização do aplicativo e o WhatsApp garante que essa nova ferramenta mantém a criptografia de ponta a ponta, garantindo que apenas os membros do grupo possam acessar os detalhes do evento.

O que esperar no futuro?

Durante os próximos meses, o WhatsApp promete continuar implementando novas funcionalidades para nos ajudar a “organizar nossas vidas”. A questão é: estamos dispostos a sacrificar nossa privacidade por mais ferramentas em um aplicativo que já sabe tudo sobre nós?