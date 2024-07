SpaceX, de Elon Musk, irá destruir a Estação Espacial Internacional

A NASA tem sido muito volúvel no assunto da Estação Espacial Internacional (ISS, na sigla em inglês). Há pelo menos quatro anos eles querem retirá-la da órbita, mas ainda não encontraram um plano para se livrar do laboratório orbital.

ANÚNCIO

No entanto, relatórios recentes indicam que parece que deixará tudo nas mãos de Elon Musk, que através de sua empresa, SpaceX, resolverá os problemas com a nave.

O plano parecia simples. A NASA estava planejando retirar a ISS da órbita para que a atmosfera a desintegrasse e os restos caíssem em uma área desabitada do oceano. A Rússia, por meio da agência Roscosmos, fazia parte do projeto, mas desistiram do plano.

Isso levou a NASA a lançar um concurso em setembro do ano passado, direcionado a seus parceiros comerciais, governamentais e científicos, para ouvir propostas sobre o plano de desativação da ISS.

Agora, em um novo comunicado publicado em seu blog, eles anunciam que escolheram a SpaceX para fabricar uma nave espacial que retire a ISS da órbita.

NASA ISS (AP)

"A seleção de uma nave de saída da órbita dos Estados Unidos para a Estação Espacial Internacional ajudará a NASA e seus parceiros internacionais a garantir uma transição segura e responsável para a órbita baixa da Terra no final das operações da estação. Essa decisão também apoia os planos da NASA para futuros destinos comerciais e permite o uso contínuo do espaço próximo à Terra", disse Ken Bowersox, administrador associado da Direção de Missões de Operações Espaciais na sede da NASA em Washington.

A NASA informa que a SpaceX desenvolverá a nave, mas eles irão controlar e executar a missão, que está prevista para 2030, conforme têm anunciado há anos.

Desde 1998, cinco agências espaciais, CSA (Agência Espacial Canadense), ESA (Agência Espacial Europeia), JAXA (Agência Japonesa de Exploração Aeroespacial), NASA (Administração Nacional de Aeronáutica e Espaço) e a Corporação Espacial Estatal Roscosmos, têm operado a Estação Espacial Internacional.