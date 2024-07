NASA detecta uma Super-Terra com uma atmosfera misteriosa que poderia ser habitável em um futuro distante

O Telescópio Espacial James Webb é o principal observatório espacial do mundo. Ele resolve mistérios em nosso sistema solar, olhando para mundos distantes ao redor de outras estrelas

Também conhecido como Janssen, 55 Cancri e é um dos cinco planetas que orbitam uma estrela semelhante ao Sol chamada ‘55 Cancri’, localizada na constelação de Câncer. Com um diâmetro quase o dobro do da Terra e uma densidade ligeiramente maior.

O planeta é classificado como uma Super-Terra: é maior do que o nosso planeta, mas menor do que Netuno e, até recentemente, apesar de numerosas observações desde que seu trânsito foi descoberto em 2011, a questão de se 55 Cancri e tinha uma atmosfera - ou se poderia ter uma, dada sua alta temperatura e constante radiação estelar - havia permanecido sem resposta. No entanto, usando o Telescópio Espacial James Webb da NASA, os pesquisadores detectaram possíveis gases atmosféricos ao seu redor.

Embora o Webb não consiga capturar uma imagem direta de 55 Cancri e, ele pode medir mudanças sutis na luz do sistema à medida que o planeta orbita a estrela. Assim, subtraindo a luminosidade durante o eclipse secundário (quando o planeta está atrás da estrela) da luminosidade quando o planeta está ao lado dela, a equipe conseguiu calcular a quantidade de luz infravermelha proveniente do lado diurno do planeta. Este método, conhecido como espectroscopia de eclipse secundário, tem sido utilizado por outros pesquisadores para procurar atmosferas em outros exoplanetas rochosos.

Planeta Mesmo que o 55 Cancri e seja muito quente para ser habitável, os investigadores acreditam que pode oferecer pistas sobre as condições iniciais de planetas como a Terra, Vênus e Marte

Mais frio do que o esperado

O 55 Cancri e está localizado a 41 anos-luz da Terra, orbitando tão perto de sua estrela (cerca de 2,25 milhões de quilômetros) que sua superfície provavelmente seja um oceano borbulhante de magma. Além disso, com uma órbita tão estreita, é provável que o planeta tenha um lado sempre voltado para a estrela e outro lado noturno em escuridão perpétua.

A primeira indicação de que o 55 Cancri e poderia ter uma atmosfera veio de medições de temperatura baseadas em sua emissão térmica (energia calorífica emitida na forma de luz infravermelha): se o planeta estivesse coberto por rocha fundida escura com um fino véu de rocha vaporizada ou sem atmosfera alguma, o lado diurno deveria estar em torno de 2.200 °C, no entanto, os dados mostraram uma temperatura relativamente baixa (cerca de 1.540 °C). Isso indica que a energia está se distribuindo do lado diurno para o noturno, provavelmente devido a uma atmosfera rica em gases voláteis.

Planeta A indicação de uma atmosfera em 55 Cancri e veio de medições térmicas que mostraram uma temperatura diurna inferior ao esperado (1.540 °C em vez de 2.200 °C), sugerindo que a energia está provavelmente distribuída através de uma atmosfera rica em gases voláteis.

Um oceano de magma em ebulição

A equipe de pesquisa acredita que os gases que cobrem o 55 Cancri e estão borbulhando do interior do planeta, em vez de estarem presentes desde a sua formação.

Dizem que a atmosfera primária do mesmo foi perdida há muito tempo devido às altas temperaturas e à intensa radiação da estrela, por isso esta seria uma atmosfera secundária que é continuamente reposta graças ao oceano de magma, composto por cristais, rocha líquida e muitos gases dissolvidos.

Ainda não é habitável

Embora o 55 Cancri e seja muito quente para ser habitável atualmente (pelo menos para os seres humanos), os pesquisadores acreditam que ele poderia fornecer uma oportunidade única para estudar as interações entre atmosferas, superfícies e interiores de planetas rochosos. E, talvez, fornecer pistas sobre as condições iniciais da Terra, Vênus e Marte, pois acredita-se que esses planetas estavam cobertos por oceanos de magma no passado.

A análise de observações adicionais de eclipses secundários do 55 Cancri e está em andamento e, em última instância, os pesquisadores afirmam que isso permitirá entender quais condições tornam possível que um planeta rochoso mantenha uma atmosfera rica em gases: um ingrediente-chave para que um planeta seja habitável no futuro.