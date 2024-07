Está melhor? O que é o WhatsApp Plus e quais são as diferenças em relação à versão original, para que possas tê-lo

Todos nós adoramos conversar diariamente com nossas pessoas favoritas, mas você pode fazer muito mais do que isso através de aplicativos como WhatsApp Plus, que tem ganhado popularidade ao longo do tempo por oferecer opções avançadas em comparação com a versão original.

ANÚNCIO

Assim como você ouve, você poderá desbloquear novas funções que não estão disponíveis para todos na alternativa tradicional, mas que podem trazer riscos para o seu dispositivo móvel, por isso é bom que você saiba as vantagens e desvantagens antes de aderir à tendência.

O que é o WhatsApp Plus e quais são suas vantagens?

O portal especializado, Xataka, define o WhatsApp Plus como “um mod do WhatsApp que inclui várias funcionalidades adicionais”, o qual foi “desenvolvido a partir do código-fonte do WhatsApp e sem a permissão de seus proprietários”.

As opções do WhatsApp Plus cativaram muitos usuários | Rawpixel / Freepik (Imagen de Rawpixel en Freepik)

Portanto, por não ser autorizada, não pode ser obtida através dos sites que todos conhecemos como Google Play Store e App Store. Poderíamos dizer então que é como uma alternativa paralela, que também não recebe as mesmas atualizações da versão ‘real’, então cada uma tem suas características individuais.

Nesse sentido, no WhatsApp Plus você poderá encontrar mais formas de personalização, emojis, ler mensagens que foram excluídas, enviar e receber arquivos maiores que o oficial, bloquear grupos inteiros, criar grupos de até 1000 pessoas, entre outros.

WhatsApp Plus pode trazer perigos para usuários da versão tradicional | Unsplash (Unsplash)

No entanto, deve ter em conta que “O WhatsApp pode banir a sua conta se detectar o uso desta aplicação e poderia ter muitos problemas para recuperar, como indicado pela própria empresa na sua página oficial”.

Como obter o WhatsApp Plus?

"A mesma fonte recomenda: "Usar o WhatsApp Plus não é o mais recomendável. Embora o aplicativo não seja perigoso em si, pode representar um risco para a segurança de seus dados privados."

ANÚNCIO

Isto ocorre porque hackers e outros usuários podem usar suas informações ou até mesmo encher seu dispositivo de malware, assim como também não possui tecnologia de criptografia de ponta a ponta para que ninguém externo possa lê-las.

Você obtém o WhatsApp Plus ao desinstalar a versão original e acessar o arquivo APK no navegador de sua preferência.