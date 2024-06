Um Elon Musk gerado por inteligência artificial enganou milhares no Youtube Live

Um Elon Musk gerado por inteligência artificial enganou milhares de espectadores através do Youtube Live

Os vídeos deepfake, criados através de inteligência artificial para manipular imagens e vídeos de forma realista, têm despertado grande preocupação nos últimos anos devido ao seu potencial para serem usados com fins maliciosos.

Este material é baseado em tecnologia de aprendizado de máquina e redes neurais para sobrepor o rosto, a voz ou o corpo de uma pessoa a outro vídeo ou imagem, criando a ilusão de que a pessoa está dizendo ou fazendo algo que na realidade nunca fez. E ninguém escapa, nem mesmo o multibilionário Elon Musk, que foi usado em um golpe na internet.

Um vídeo do YouTube Live publicado em 23 de junho mostrou um vídeo de Musk com sua voz gerada por IA incentivando os usuários a visitar um site para depositar Ethereum, Dogecoin ou Bitcoin. O vídeo prometia aos espectadores que depositar sua criptomoeda no site lhes "devolveria automaticamente o dobro da quantia que depositaram".

A transmissão durou 5 horas e em um momento chegou a ter mais de 30.000 espectadores simultâneos, o que a levou ao topo das recomendações do Live Now do YouTube. Desde então, tanto o vídeo quanto a conta associada a ele foram removidos da plataforma.

Por que Elon Musk?

Não é surpreendente que os hackers tenham escolhido Musk para fazer este deepfake. Sabe-se que os tweets de Musk têm um impacto significativo no mercado de criptomoedas, especialmente nas "moedas meme" como Dogecoin, devido ao grande número de seguidores dedicados que ele possui.

Em 2020, Musk foi um dos vários usuários de alto perfil do Twitter (incluindo Bill Gates, Barack Obama e Joe Biden) que foram brevemente hackeados para promover um esquema de Bitcoin.

Como se proteger de golpes de criptomoeda?

Os golpes de criptomoedas estão se tornando cada vez mais comuns, por isso é importante estar atento aos seguintes sinais: