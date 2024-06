Para parar o assédio a menores, o Snapchat oficializa novas funções

Para combater os altos casos de ataques e assédio a menores de idade, o Snapchat oficializou esta semana que nos próximos dias lançará uma campanha baseada em uma série de novos avisos de atividades suspeitas para deter a atividade de contas ligadas a fraudes ou abusos.

ANÚNCIO

"As novas ferramentas são baseadas em nosso compromisso contínuo de ajudar os Snapchatters a se comunicarem com seus amigos próximos em um ambiente que prioriza sua segurança, privacidade e bem-estar", explicou o Snapchat em um comunicado oficial em seu site.

AFP

Novas medidas

A aplicação bloqueará os pedidos de amizade enviados por usuários que não tenham amigos em comum com o solicitante

Será revisado o histórico de acesso ao aplicativo em “locais normalmente associados a atividades fraudulentas”

A função de bloqueio é atualizada, por exemplo, os usuários que bloqueiam alguém também o farão automaticamente com as contas novas criadas no mesmo dispositivo

Muitos afirmam que as novas medidas podem ser parte de uma resposta dura do aplicativo de mensagens dos Estados Unidos em relação ao duro relatório emitido pela revista Rolling Stones, no qual foi especificado sobre o processo investigativo de como este aplicativo "ajudou a alimentar uma epidemia de overdoses entre crianças e adolescentes".

Especificamente, a crítica desse artigo baseou-se e fez referência a algumas funcionalidades como o Snap Map, que permite aos usuários compartilhar sua localização atual com amigos, além das sugestões de "agregação rápida", que geraram recomendações.

Além disso, a crítica não foi apenas por parte da revista americana mencionada, pois durante a pandemia, o Snapchat foi uma das redes sociais mais criticadas em todos os Estados Unidos, pela comunidade e pelo governo, por supostamente causar danos em crianças e adolescentes.