Apple Glass ressurge após vendas do Vision Pro: Tim Cook dá um passo atrás e trabalharia em lentes de RA

Lembram-se do Apple Glass? Aquele antigo projeto, nunca confirmado, mas rumorado por anos, com o qual a empresa de Tim Cook supostamente competiria contra o Google Glass, criando um dispositivo vestível atraente e simples: um par de óculos com uma interface de Realidade Aumentada. Mas o tempo passou e acabamos tendo em seu lugar o Apple Vision Pro, que não teria sido o grande sucesso de vendas que a empresa esperava.

Na verdade, os últimos relatórios indicam que a empresa teria colocado completamente em espera o desenvolvimento da segunda geração deste visor de Realidade Mista; com um diagnóstico de que seriam necessárias pelo menos quatro evoluções do dispositivo antes de alcançar sua versão mais robusta e estável.

E é justo no meio deste panorama turbulento que surge uma notícia inesperada: o relatório de que Tim Cook e sua equipe estariam trabalhando agora em um par de óculos de Realidade Aumentada (RA), que, se lembrarmos um pouco, seria exatamente a descrição do que eram os Apple Glass.

O Apple Glass retornaria graças ao desempenho do Vision Pro

Um preocupante relatório de Mark Gurman, em seu popular Newsletter Power On, revela que a Apple aparentemente ressuscitou o projeto abandonado de seus óculos de Realidade Aumentada, anteriormente conhecidos como Apple Glass, com o objetivo de lançar em breve no mercado este dispositivo vestível mais simples, que ocuparia o lugar do Apple Vision Pro.

Na semana passada, relatórios não confirmados indicavam que a Apple havia decidido adiar o desenvolvimento de um sucessor completo de seus fones de ouvido de realidade mista Vision Pro, em favor de uma versão mais barata do dispositivo, para um possível lançamento no final de 2025. Agora, rumores sugerem que a empresa retomou o desenvolvimento de seus óculos de realidade aumentada em um formato mais leve e portátil.

Mark Gurman conta tudo sobre o novo visualizador de realidade mista da Apple, visando todos os tipos de consumidores em potencial

Se eles têm lido nosso blog por anos, lembrarão que desde 2020 corria forte o rumor do suposto iminente lançamento desses óculos, que nunca aconteceu, mas parece que a Apple está disposta a ressuscitar esse projeto em vez de continuar com o Vision Pro.

Apesar da retomada do desenvolvimento, Gurman, citando fontes anônimas, adverte que o produto de Realidade Aumentada da Apple ainda está em estágios iniciais de desenvolvimento.

Assim, suas previsões sugerem que o dispositivo não estará pronto para lançamento em "alguns anos", o que significa que a espera pode ser longa.

A diferença entre um visor de RA e um RM

Os óculos de Realidade Aumentada (RA) que seriam o Apple Glass diferenciariam dos óculos de Realidade Mista (MR) que são o Apple Vision Pro em um simples fator que poderia torná-los mais simples, acessíveis e até mais baratos: eles não buscam substituir completamente a visão do usuário, mas sobrepõem informações digitais sobre o mundo real visto através do vidro.

Isso as torna uma opção potencialmente mais prática para uso diário, pois permite aos usuários permanecerem conectados com o ambiente ao seu redor enquanto interagem com conteúdo digital.

No entanto, deve-se notar que a Apple não é a única empresa a apostar em óculos de realidade aumentada. O Meta, empresa-mãe do Facebook, já possui os Ray-Ban Smart Glasses, que incluem uma câmera embutida e se conectam a qualquer smartphone.

Conceito de Apple Glass Unsplash (Unsplash)

Além disso, a XREAL também desenvolveu uma linha de óculos de realidade aumentada que se conectam a um smartphone para tornar a experiência mais robusta.

Assim, existe a franca possibilidade de a Apple chegar tarde a uma festa e a uma linha de negócios que poderia muito bem ter iniciado.

Mas sua ambição com o Vision Pro acabou sendo muito maior do que o mercado aparentemente existente.