Atenção: estão sendo relatadas falhas no WhatsApp hoje, quinta-feira, 27 de junho

Os usuários de redes sociais começaram a reclamar em massa nas redes sociais devido às falhas que estão ocorrendo no aplicativo de mensagens instantâneas WhatsApp durante a manhã desta quinta-feira, 27 de junho.

Isso foi confirmado pela plataforma Down Detector, especializada em identificar quando diferentes redes sociais apresentam erros. De acordo com essa fonte, desde as 10h34 da manhã deste 27 de junho, começou a ser registrado um aumento acentuado nos relatos de usuários que afirmam estar enfrentando dificuldades para usar o WhatsApp.

"Whatsapp é pedir demais me deixar enviar um áudio sem precisar tocar em reenviar 20 vezes? Obrigado", comentou um usuário. "Parece que há falhas no Whatsapp! Alguns para subir histórias, outros áudios e alguns para verificar horas de histórias", apontou outra pessoa.

De acordo com o último relatório, até às 11:44 da manhã, foram registrados pelo menos 466 relatórios de falhas na rede social. A queda do WhatsApp em nível global já começou a gerar todo tipo de reações e até memes na internet.

A plataforma, por sua vez, também mostra os lugares na Colômbia onde há mais falhas no WhatsApp. De fato, no mapa compartilhado pelo Down Detector, vemos que as principais cidades que enviaram relatórios sobre os erros no aplicativo foram Bogotá, Medellín, Cali, Bucaramanga, Barranquilla, Cartagena e o Eixo Cafeteiro.

A maioria dos relatórios são de falhas no envio de mensagens

O Down Detector informou que 55 por cento dos relatórios estão relacionados a problemas no envio de mensagens, 28 por cento no envio de notas de voz e 17 por cento com falhas no aplicativo. Em outras redes sociais, outros usuários também têm reclamado das dificuldades que estão enfrentando ao usar o WhatsApp.