Estabilidade no emprego? Estudo revela as profissões que o ChatGPT poderia substituir

Sem dúvida, o assunto mais falado ultimamente tem girado em torno da inteligência artificial. Um exemplo disso é o crescimento do ChatGPT, desenvolvido pela OpenAI, que tem ganhado um grande espaço na sociedade, revolucionando a forma como interagimos com a tecnologia. No entanto, essa inclusão em massa também apresenta desafios, como aprender a integrar a IA nos escritórios para automatizar tarefas repetitivas, sem prejudicar os trabalhadores que já se dedicavam a essas áreas e que muitos acreditam que poderiam desaparecer.

A este respeito, um estudo recente coautorizado por um pesquisador da Escola de Negócios de Harvard juntamente com acadêmicos da Alemanha e da Inglaterra, revelou dados sobre como a inteligência artificial, especificamente o ChatGPT, está influenciando o mercado de trabalho.

ChatGPT OpenAI (Michael Dwyer/AP)

O seu trabalho vai desaparecer?

A crescente preocupação sobre os usos da inteligência artificial nos ambientes de trabalho é um tema latente. Por isso, esta pesquisa abordou os trabalhos de freelancers em áreas suscetíveis à automação, como a escrita e a codificação.

O resultado? De acordo com a pesquisa, esses empregos experimentaram uma queda de 21% nos oito meses seguintes ao lançamento do ChatGPT. A diminuição na demanda por esses empregos é esperada que continue, afetando especialmente aqueles com habilidades básicas de escrita.

Enquanto isso, trabalhos relacionados ao processamento de dados e redação de dados para treinar modelos de IA estão em alta, embora geralmente ofereçam remunerações mais baixas. "As habilidades que complementam a IA, como o pensamento crítico, a criatividade e a inteligência emocional, podem se tornar mais valiosas e demandadas", afirmaram os autores do estudo.

Na mesma linha, um artigo do Wall Street Journal, apoiando essas descobertas, citou Kelly Monahan, diretora do Upwork’s Research Institute, que confirmou essa tendência. De acordo com a especialista, enquanto alguns empregos desaparecem, outros surgem, principalmente aqueles que apoiam o desenvolvimento de software de IA.

No entanto, o presente estudo sugere que, enquanto os trabalhos facilmente automatizáveis estão enfraquecendo, aqueles que requerem habilidades humanas podem ganhar mais valor e demanda. Apesar dos desafios, é provável que a aceitação geral do ChatGPT continue crescendo, impulsionada por sua capacidade de melhorar a eficiência e oferecer novas formas de aprendizado.