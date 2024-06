A Amazon está preparando um chatbot com IA com o qual busca destronar o ChatGPT

O mundo dos chatbots com inteligência artificial está naquela linha tênue que separa a competição da saturação. Cada vez mais empresas estão apostando nessa tecnologia para melhorar o atendimento ao cliente, oferecer experiências personalizadas e otimizar seus processos internos. No entanto, esse cenário tão promissor também é marcado por uma intensa competição entre os diferentes fornecedores de chatbots.

Agora, é a Amazon que está trabalhando em um novo chatbot de IA chamado Metis, que se posiciona como um concorrente direto do popular ChatGPT da OpenAI. Este projeto interno, conhecido pelo código "Metis", é projetado para ser acessado por meio de um navegador da web, de forma semelhante a outros assistentes de IA.

O que torna Metis diferente?

Metis funciona com um modelo de IA interno da Amazon chamado Olympus, que é mais poderoso do que o modelo Titan disponível publicamente pela empresa. Além disso, graças à técnica de "Recuperation Augmented Generation" (RAG), Metis pode acessar informações além dos dados usados para seu treinamento, o que permite oferecer respostas mais atualizadas, como os últimos preços das ações.

Por outro lado, Metis também pode atuar como um agente de IA, automatizando tarefas como a criação de itinerários de viagem ou a reserva de voos. Não é demais dizer que o desenvolvimento desta inteligência artificial se beneficia da tecnologia da Alexa, incluindo alguns dos recursos da versão aprimorada do assistente de voz, conhecida internamente como "Remarkable Alexa".

Quando Metis estará disponível?

A data de lançamento do Metis é setembro de 2024, coincidindo com um grande evento da Alexa organizado pela Amazon. No entanto, a linha do tempo pode mudar. Agora, a Amazon está entrando em um mercado de assistentes de IA já saturado, onde seus principais concorrentes, a Microsoft e o Google, já possuem seus próprios produtos estabelecidos. A OpenAI tem investido pesadamente no ChatGPT há anos, e outras novas empresas de IA também oferecem seus próprios chatbots.

Por essa mesma razão, algumas pessoas dentro da equipe da Metis acreditam que a Amazon chegou bastante tarde ao jogo dos chatbots de IA. Não está claro o quanto a empresa está disposta a investir nesse projeto. Apesar desses desafios, a Metis representa um passo importante para a Amazon em sua busca pela supremacia em IA. A combinação de tecnologia avançada, recursos inovadores e integração com a Alexa poderia transformar a Metis em um concorrente sério no mercado de chatbots de IA.