O WhatsApp revoluciona as videochamadas com novos filtros e realidade aumentada

Desde o início, o WhatsApp passou por uma constante série de atualizações destinadas a melhorar a experiência do usuário. A aplicação de mensagens, propriedade da Meta Platforms, é popular em todo o mundo, por isso suas melhorias respondem à crescente demanda por privacidade e segurança, bem como às funcionalidades que incorporam novos recursos ano após ano. Um exemplo disso são as videochamadas, uma característica que tem sido particularmente bem recebida no contexto do aumento global do trabalho remoto e das reuniões virtuais, fornecendo uma plataforma mais acessível e eficiente para falar com outros usuários em tempo real.

E como não, agora o WhatsApp planeja inovar com essa ferramenta, integrando filtros, efeitos de realidade aumentada e um design renovado para que os usuários possam interagir de maneira mais eficaz por meio deste aplicativo.

Videochamadas do WhatsApp META

As novidades nas videochamadas do WhatsApp

De acordo com o site especializado WABetainfo, essas melhorias estão atualmente em fase de teste para a versão beta do Android, e prometem transformar a experiência dos usuários tornando as videochamadas mais agradáveis e personalizadas.

De acordo com as informações divulgadas, esta reformulação da interface de chamadas de vídeo do WhatsApp incluirá imagens de perfil maiores, facilitando a identificação dos participantes à primeira vista. Além disso, serão adicionados efeitos e filtros durante as chamadas, desde melhorias na qualidade da imagem até filtros que suavizam a pele.

Outra novidade significativa será o uso de avatares que representem os usuários em vez de mostrar sua imagem real. E, em relação à integração da realidade aumentada, essa mudança permitirá que os usuários possam utilizar filtros que mudem sua aparência na tela, ajustando desde o fundo até adicionar elementos divertidos em tempo real, com o objetivo de aumentar a imersão durante as videochamadas.

Até agora, as novas funcionalidades ainda estão em processo de desenvolvimento, mas espera-se que estejam disponíveis em breve para todos os usuários do WhatsApp, após passarem pela fase de testes no Android.