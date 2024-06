O truque para fazer o WhatsApp responder automaticamente às mensagens é muito simples

O Meta tem trabalhado arduamente para manter o WhatsApp no topo do mundo das mensagens com a implementação de inúmeras funções inovadoras que tornam mais fácil o uso do aplicativo.

No entanto, a empresa de tecnologia não adicionou nenhuma opção em sua versão padrão que permita enviar respostas automáticas para responder aos chats, apenas no WhatsApp Business.

Felizmente para os usuários da plataforma normal que não podem esperar que adicionem alguma função semelhante, existe um truque que faz com que o aplicativo responda automaticamente.

Como fazer o WhatsApp responder automaticamente?

Se tiver um telefone com Android, o hack consiste em baixar o Autoresponder for Wa da Play Store, um aplicativo da TK Studio que permite programar respostas automáticas na plataforma.

De acordo com o Xataka Móvil, o sistema monitora as notificações do dispositivo até que uma do WhatsApp chegue. Assim que isso acontece, ele processa e envia a mensagem de resposta através da notificação.

Por isso, é necessário conceder acesso a elas, o que será solicitado quando você abrir. Em seguida, você precisa pressionar o botão "Configurações de notificações" e ativar a caixa ao lado do aplicativo.

Depois, você só precisa voltar para o aplicativo e já poderá usar todas as funções dele. Após completar esses passos, você pode começar a adicionar sua primeira mensagem automática para programar.

Passos para configurar uma resposta automática com Autoresponder for Wa

De acordo com a fonte citada anteriormente, a versão gratuita do aplicativo permite que você adicione respostas automáticas simples para mensagens específicas e também para todas as mensagens recebidas em geral.

Se quiser configurar uma resposta para todas as mensagens, você deve seguir os seguintes passos:

Acesse o aplicativo e toque no símbolo "+" Pressione a opção “Todos” Depois, na caixa de “Mensagem de resposta”, redija o texto que deseja enviar quando “a regra anterior for cumprida”, explicou a página. Confirme a ação pressionando o ícone de marca de seleção.

Dessa forma, você já teria programada a resposta automática no WhatsApp no Android; no entanto, você ainda pode aprimorar a configuração para que se aplique apenas a usuários ou grupos específicos.

Se quiser ir além, também pode considerar pagar a versão Pro, que possui algumas funções exclusivas, como escolher em que horário enviar essas respostas, para citar apenas uma.