Esta novidade do iOS18 poderia desafiar o Android

Apple lançou este mês seu novo sistema operacional, iOS 18, repleto de recursos interessantes como maior personalização, um aplicativo Fotos renovado, mensagens mais interativas e um gerenciador de senhas integrado.

No entanto, o iOS 18 traz uma surpresa adicional que não foi mencionada no anúncio oficial: um pequeno relógio que aparece na tela quando o telefone fica sem bateria. Esta função, que já existia de forma limitada para o aplicativo "Buscar meu", agora também mostra a hora mesmo quando você não consegue ligar o dispositivo.

"Estamos entusiasmados em apresentar o iOS 18. É uma grande atualização com recursos incríveis, incluindo novos níveis de personalização e possibilidades, um aplicativo Fotos redesenhado e formas poderosas de se manter conectado com Mensagens. Há muitos benefícios para todos", disse Craig Federighi, vice-presidente sênior de engenharia de software da Apple.

Para que serve?

Imagine que fica sem bateria à noite e não sabe se já é hora de acordar. Ou que sai tarde e precisa saber a hora para pegar o último trem para casa. Nestas situações, o pequeno relógio do iOS 18 pode ser um grande aliado.

A Apple ainda não confirmou quais modelos de iPhone terão essa função, mas espera-se que haja mais informações conforme a data de lançamento oficial do iOS 18 se aproxima, prevista para setembro.

Modelos de iPhone compatíveis com o iOS 18:

iPhone 15 e 15 Plus

iPhone 15 Pro e 15 Pro Max

iPhone 14 e 14 Plus

iPhone 14 Pro e 14 Pro Max

iPhone 13, 13 mini, 13 Pro e 13 Pro Max

iPhone 12, 12 mini, 12 Pro e 12 Pro Max

iPhone 11, 11 Pro e 11 Pro Max

iPhone XS, XS Max e XR

iPhone SE (segunda geração ou posterior)

Se não quiser esperar até o outono para ter o iOS 18 no seu dispositivo, pode juntar-se ao programa de betas públicas da Apple. Encontre todas as informações aqui: https://beta.apple.com/

“Este lançamento também marca o início de uma nova era emocionante de inteligência pessoal com a Apple Intelligence, que oferece experiências intuitivas, poderosas e úteis instantaneamente, transformando a experiência do iPhone, tudo com a privacidade como elemento central. Mal podemos esperar para que os usuários experimentem”, complementou Federighi.