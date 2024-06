Relatórios da Bloomberg anunciam que Elon Musk se tornou pai novamente

Dentro do universo de declarações polêmicas de Elon Musk, sobre qualquer tema que você possa imaginar, está a questão da natalidade no mundo. O magnata sul-africano diz que a verdadeira crise da nossa espécie é que a humanidade desacelerou a procriação de seres, algo que, segundo o mesmo bilionário, vamos acabar sofrendo daqui a alguns séculos.

E tudo indica que ele mesmo quer aumentar esses números de natalidade no planeta, pois de acordo com um relatório da Bloomberg, Elon Musk teria se tornado pai no início de 2024.

De acordo com o que foi revelado pelo veículo citado anteriormente, o magnata teria tido um terceiro filho com Shivon Zilis, executiva da Neuralink, com quem já havia tido um par de gêmeos em 2021.

Elon Musk e Grimes Passeando

Elon Musk, pai de 12 filhos

"Ele tem sido pai de pelo menos 12 crianças, seis delas nos últimos cinco anos - três com a cantora Grimes e três com a diretora de projetos especiais da Neuralink Corp, Shivon Zilis -, incluindo uma que não era conhecida pelo público até agora. Essa criança nasceu no início deste ano, de acordo com pessoas familiarizadas com o empresário, que apenas concordaram em falar sobre ele sob condição de anonimato. Zilis se recusou a comentar, e Musk não respondeu às perguntas", disse o relatório da Bloomberg, conforme relatado pelo Yahoo Style.

Elon Musk é uma máquina de fazer bebês. Ele tem gêmeos e trigêmeos com Justine Wilson, que foi sua primeira esposa. O tio Musk também é pai de X, de quatro anos, Exa, também conhecido como Y, de dois, e o bebê Techno, conhecido como Tau, com a cantora Grimes.

Com esta última, ela tem uma batalha legal relacionada ao dinheiro da pensão alimentícia e à guarda compartilhada. A cantora afirma que às vezes Elon e Shivon não permitem que ela veja seus filhos.