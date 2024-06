Libere todo o poder do Google Chrome com estes atalhos de teclado

No dia a dia, o Google Chrome é o nosso fiel companheiro, embora geralmente o usemos apenas como navegador web e não aproveitemos ao máximo todas as suas utilidades. O Chrome destaca-se pela sua velocidade, simplicidade e eficiência, bem como por oferecer uma experiência otimizada que melhora ainda mais a usabilidade com cada atualização. Na verdade, até à data, conta com uma integração nos serviços do Google, como o Gmail e o Google Drive, melhorando ainda mais a produtividade das pessoas.

ANÚNCIO

E porque são milhões as pessoas que o escolhem como navegador principal em todo o mundo, hoje quisemos resgatar alguns truques úteis que poderiam ajudar qualquer pessoa em seu dia a dia.

O Chrome destaca-se pela sua velocidade, simplicidade e eficiência Europa Press / Google (GOOGLE/Europa Press)

Os melhores truques do Google Chrome

Os atalhos de teclado podem ser muito úteis para quem os utiliza. Estamos a falar de combinações de teclas que tornam as tarefas mais rápidas e eficientes, poupando tempo valioso que pode ser dedicado a outras necessidades. Além disso, o Chrome é compatível com uma variedade de dispositivos, incluindo computadores, smartphones e tablets, por isso esta informação pode ser útil para qualquer tipo de usuário.

Por exemplo, existem os clássicos Ctrl+C e Ctrl+V (ou Command, no caso dos usuários de Mac), que permitem copiar e colar textos literalmente em um segundo. Além desses, existem muitos atalhos que você pode aprender para navegar ou trabalhar de forma mais eficiente:

1. Abrir nova guia: Ctrl + T

2. Abrir nova janela: Ctrl + N

3. Reabrir a última aba fechada: Ctrl + Shift + T

ANÚNCIO

4. Fechar a aba atual: Ctrl + W

5. Pesquisar na página: Ctrl + F

6. Acessar o painel de downloads: Ctrl + J

7. Navegar entre guias: Ctrl + Tab

8. Adicionar página aos favoritos: Ctrl + D

9. Zoom com a roda do mouse: Ctrl + Rolagem do mouse

10. Navegar entre links: Shift + Tab

11. Acessar o histórico de navegação: Ctrl + H

12. Mostrar a barra de endereços: Ctrl + L

13. Imprimir página atual: Ctrl + P

Tão simples assim, o resto é apenas memorizá-los e aplicá-los assim que tiver alguma das necessidades para as quais foram inventados. Cada um desses atalhos foi projetado para facilitar uma navegação rápida e fluida, permitindo que você aproveite ao máximo as capacidades do Chrome sem precisar usar o mouse.