Esta é a pergunta que Elon Musk faz aos funcionários que querem trabalhar para ele

Elon Musk leva muito a sério todos os projetos realizados em suas empresas. Exceto as iniciativas da X, que são movimentos sociais através da comunicação, o herdeiro sul-africano quer mudar o mundo com a implementação de carros elétricos da Tesla, e também quer fabricar uma nave espacial capaz de levar uma missão tripulada a Marte pela primeira vez na história, com SpaceX.

É por isso que trabalhar em uma de suas empresas não deve ser fácil. Nos cargos em que são feitas mudanças reais, devem estar gênios eficazes, daqueles que costumam levar o trabalho a sério.

Como Elon Musk encontra esses gênios? Ele tem uma técnica que até agora parece estar funcionando bem, já que suas empresas estão indo muito bem.

O herdeiro sul-africano, agora naturalizado americano, diz que os títulos universitários, níveis acadêmicos e experiências de trabalho, embora sejam importantes, não são a característica mais importante que ele considera ao contratar alguém.

De acordo com uma revisão de La Nación, Elon Musk faz perguntas de vida e pede aos candidatos que repitam as soluções que encontraram em momentos difíceis em seus empregos anteriores. Ele faz isso, em primeiro lugar, para avaliar o nível de resolução do candidato e pede que repitam várias vezes para saber se estão dizendo a verdade.

"As perguntas da minha entrevista são sempre as mesmas. Eu digo: 'Conte-me a história da sua vida e as decisões que tomou ao longo do caminho e por que as tomou. Além disso, conte-me sobre alguns dos problemas mais difíceis em que trabalhou e como os resolveu'", disse Elon Musk, na Cúpula do Governo Mundial de 2017.

“As pessoas que realmente resolveram o problema sabem exatamente como o fizeram. Conhecem os pequenos detalhes. As pessoas que fingiram resolver o problema talvez consigam chegar a um nível, e depois ficam presas”, acrescentou.