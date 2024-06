Quer deixar de ver mensagens de alguém no WhatsApp sem bloqueá-lo?

O WhatsApp permite que você pare de ver mensagens de usuários selecionados com algumas opções

O WhatsApp facilitou a comunicação entre as pessoas desde a sua implementação. No entanto, às vezes, podemos receber mensagens de um contato com o qual não queremos interagir.

Em casos como este, bloquear o usuário em questão pode ser uma solução definitiva, mas nem sempre é a mais acertada. Felizmente, o app tem algumas funções que podem ajudar.

Quer saber como pode parar de ver as mensagens de alguém em particular na plataforma de mensagens sem ter que bloqueá-lo? Continue lendo para descobrir duas maneiras de fazer isso.

Parar de ver mensagens de um usuário no WhatsApp sem bloqueá-lo?

A primeira maneira consiste em utilizar a função de silenciar a pessoa em questão no aplicativo de mensagens do Meta. Para fazer isso, basta seguir os simples passos a seguir:

Entra na app e procure o usuário que deseja silenciar Pressione e segure o chat sem entrar e um menu de ícones será exibido na parte superior. Pressione a opção ‘Silenciar’ representada por um sino atravessado por uma linha diagonal. Escolha por quanto tempo deseja manter essa pessoa silenciada. As opções são ‘8 horas’, ‘1 semana’ e ‘sempre’.

O segundo consiste em usar a opção de arquivar a conversa. Se esta função parece a mais ideal para a sua situação, você precisa seguir cinco etapas que apresentamos a seguir:

Abra o usuário do qual você não deseja mais receber mensagens no aplicativo Mantenha a conversa selecionada até que os ícones apareçam na parte superior. Escolha aquele que mostra uma caixinha com uma seta apontando para baixo O chat será arquivado e você não receberá mais notificações desse contato até desarquivá-lo. No entanto, você poderá ver as mensagens na seção de conversas arquivadas.

Com estes dois métodos, você poderá manter o chat do contato que deseja oculto e não será notificado quando ele enviar uma nova mensagem, mas ainda assim você as receberá e poderá vê-las quando quiser.