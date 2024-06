O McDonald’s remove seu sistema de IA após uma série de erros

O McDonald’s é uma das cadeias de fast food mais icônicas da atualidade. Fundada em 1940 pelos irmãos Richard e Maurice McDonald na Califórnia, Estados Unidos, tornou-se um gigante global de fast food, com mais de 36 mil restaurantes em mais de 100 países. E ao longo dessas décadas, a cadeia tem implementado certas mudanças e atualizações, não apenas em seu menu, mas também na forma como trabalham. Portanto, a decisão de incorporar a inteligência artificial em seus restaurantes de fast food não pareceu uma decisão irracional.

O problema? Desde a sua implementação, começaram a circular vários vídeos nas redes sociais mostrando erros inusitados da IA, como adicionar ketchup a pedidos de sorvete ou transformar um copo grande de chá gelado em nove copos pequenos.

O que está acontecendo no McDonald's?

O McDonald’s é precisamente uma cadeia de fast food conhecida por ser pioneira em inovações tecnológicas na indústria. No entanto, decidiu suspender o uso de inteligência artificial para a realização de pedidos em seu serviço de autoatendimento.

Segundo informações divulgadas, esta decisão afeta mais de 100 estabelecimentos nos Estados Unidos onde essa tecnologia estava sendo implementada desde 2021. Mas voltando ao início: Inicialmente, a cadeia de fast food havia implementado um sistema desenvolvido em colaboração com a IBM para permitir que os clientes fizessem seus pedidos por voz sem a necessidade de interagir com um humano. No entanto, apesar da inovação, a experiência não foi totalmente positiva.

De acordo com um e-mail interno vazado e reportado pela Restaurant Business, o McDonald’s notificou aos restaurantes envolvidos que o sistema de pedidos por voz seria desativado definitivamente em 26 de julho. A empresa realizou uma ‘revisão reflexiva’, optando por encerrar sua parceria atual com a IBM neste projeto.

No entanto, estima-se que o sistema conseguiu processar corretamente 85% dos pedidos, mas em um a cada cinco casos foi necessária intervenção humana para corrigir erros, conforme revelou uma pesquisa do Business Insider.

No entanto, apesar da pausa, o McDonald’s não fecha a porta para futuras implementações de inteligência artificial em seus processos. A empresa afirmou no mesmo comunicado que continua vendo “enormes oportunidades no avanço de nossa tecnologia” e que continuará avaliando outras soluções de IA de voz que poderiam ser implementadas a longo prazo.

Por sua vez, a IBM indicou que sua tecnologia de voz já foi adquirida por outras redes de fast food, demonstrando que o interesse por essa forma de automação ainda é alto na indústria (apesar dos erros de sua primeira geração).