Usuário da Tesla fica louco quando o cabo de carregamento fica preso na Cybertruck

Embora a relação entre os dois esteja um pouco tumultuada, Elon Musk continua sendo o maior acionista da Tesla Motors. Isso significa que cada notícia que surgir sobre a empresa de carros elétricos afetará a imagem do magnata sul-africano, já que ele é o rosto visível da empresa.

Recentemente, a empresa concentrou todas as suas energias no desenvolvimento de uma caminhonete a que chamaram Cybertruck. Há anos eles a venderam como uma supermáquina que chegaria para revolucionar o mercado de veículos rústicos, mas nas primeiras impressões deixa mais dúvidas do que respostas.

O preço não parece estar alinhado com o desempenho e este vídeo de um usuário, que ficou louco tentando tirar o cabo de carregamento preso na porta, é uma das muitas demonstrações que encontramos nas redes sociais.

Um usuário do TikTok, identificado como @JeremyJudkins2, publica o problema do cabo preso e a solução. Ficar preso com o cabo é realmente dramático para alguém que precisa se locomover para algum lugar, já que a caminhonete (ou qualquer carro Tesla) não liga enquanto o dispositivo de carregamento estiver preso à porta, relata Futurism.

Depois de pesquisar muito, descobriu que na mala da caminhonete há um compartimento com uma corda. Ao puxar essa espécie de emergência, o cabo preso é liberado.

O vídeo mostra a localização desse mecanismo, e é realmente impossível perceber. É mais fácil resolver o quebra-cabeça de Silent Hill do que encontrar onde está esse cabo de emergência para resolver o problema.

A empresa diz em sua página da web que este mecanismo deve ser usado “apenas em situações em que não se pode soltar o cabo de carga usando os métodos habituais. O uso frequente pode danificar o cabo de liberação ou o equipamento de carga”, explicaram.