Como agendar os jogos da Eurocopa e da Copa América de 2024 no seu Google Calendar?

Os meses de junho e julho de 2024 são momentos em que o futebol atinge seu auge em nível mundial. Pela quarta vez nos últimos 24 anos, a Copa América e a Eurocopa coincidem no mesmo ano. Portanto, devido à grande quantidade de jogos acontecendo ao mesmo tempo, é necessário ter um organizador que nos informe quais equipes estão jogando em determinado dia e em que horário serão os jogos.

ANÚNCIO

Haverá dias em que teremos futebol desde as 09:00 da manhã, até depois das 23:00 sem parar. Claro que há aplicativos em que você pode verificar os horários e confrontos de cada um dos jogos.

Mas é muito melhor tê-lo diretamente em seu Google Calendar. Primeiro, porque você não precisa baixar ou configurar nada, já que o aplicativo integrado do gigante de Mountain View envia notificações para que você fique atualizado com todas as informações. E segundo, porque assim você se protege muito mais da instalação de malware em seu celular.

Programa da Copa América e Eurocopa de 2024

Acesse o aplicativo do Google Agenda a partir do seu computador

Pressione o sinal (+) ao lado de Outros Calendários

São exibidas várias opções e você deve escolher De URL

Depois disso, outra tela aparecerá e onde diz "Da URL" você terá uma caixa vazia na qual terá que colocar este par de links:

Copa América: https://acortar.link/ay8KZr

Eurocopa: https://acortar.link/EKKXym

Tenha paciência, pois os resultados podem levar até 24 horas para serem carregados.

Google Calendar Euro e Copa América Atualização

Google Calendar Euro e Copa América Não perca os jogos

A Eurocopa começou na sexta-feira, 14 de junho, com a vitória da Alemanha sobre a Escócia por 5-1. Enquanto a Copa América começa na quinta-feira, 20 de junho, com o confronto entre a Argentina, atual campeã do torneio, e o Canadá.

O Chile, bicampeão da América, que estreia treinador no torneio, com Ricardo Gareca, começa com um clássico. Eles jogam contra o Peru na sexta-feira, 21 de junho, às 20:00 horas.