As redes sociais são um pesadelo?

Vários estudos sugerem que as redes sociais podem causar vários distúrbios em quem as utiliza com frequência, desde a falta de autoestima, problemas psicológicos, de sono e, recentemente, descobriu-se que podem causar pesadelos.

Um estudo recente sugere que quanto mais tempo passamos nas redes sociais, maior a probabilidade de termos sonhos desagradáveis relacionados a elas, que causam angústia, perturbam o sono e afetam nossa tranquilidade.

Reza Shabahang, pesquisador da Universidade Flinders, afirma que a ampla e rápida adoção das redes sociais pode influenciar vários aspectos da vida, incluindo o campo dos sonhos. Por isso, ele desenvolveu uma nova escala, a Escala de Pesadelos nas Redes Sociais (SMNS, em inglês), que pode quantificar a contribuição das redes sociais para nossos pesadelos.

"Experiências negativas como cyberbullying, trolling, ódio online e assédio cibernético nas redes sociais podem causar um estresse significativo e emoções negativas. Esse aumento da angústia pode resultar em pesadelos." — Reza Shabahang, pesquisador da Universidade Flinders

A SMNS foi desenvolvida integrando a literatura sobre sonhos, pesadelos e a relação entre os meios de comunicação e os sonhos, focando em temas específicos relacionados ao uso das mídias sociais, como impotência, perda de controle e vitimização.

"Nosso estudo introduz o conceito de pesadelos relacionados com as redes sociais, que são definidos como pesadelos nos quais estão envolvidos temas relacionados com as redes sociais, como o ciberbullying, o ódio online ou o uso excessivo das redes sociais", explica Shabahang.

O pesquisador acrescenta que, embora os pesadelos relacionados às redes sociais sejam relativamente raros, aqueles que as utilizam mais em sua vida diária têm mais probabilidade de sofrê-los, o que está associado a resultados negativos para a saúde mental, como ansiedade, depressão e qualidade do sono.

Alerta que, à medida que o panorama tecnológico continua evoluindo, é necessário continuar investigando os efeitos das redes sociais nas experiências de sono dos usuários e revela que, para mitigar o surgimento de pesadelos relacionados às redes sociais, recomenda-se fazer um uso responsável e consciente delas.

O Metro conversou com Reza Shabahang para saber mais sobre a relação entre pesadelos e redes sociais.

Como é possível mitigar o aparecimento de pesadelos relacionados às redes sociais?

Os usuários das redes sociais devem regular sua integração nelas para reduzir a probabilidade de ter pesadelos.

- Eles devem estar mais conscientes de suas sensações, pensamentos e sentimentos durante o uso das redes sociais e adotar um uso responsável e consciente dessas plataformas.

- Aplicar uma abordagem consciente ao uso das redes sociais pode reduzir a probabilidade de dependência delas, diminuindo a chance de se deparar com experiências adversas nessas plataformas.

-Uma participação consciente nas redes sociais ajuda os usuários a entender por que estão nelas, como afetam suas emoções e quando precisam se desconectar para manter seu equilíbrio psicológico, cognitivo e emocional.

4 perguntas para...

Reza Shabahang do Departamento de Psicologia, Faculdade de Educação, Psicologia e Serviço Social, Universidade Flinders, Austrália.

P: Por que decidiu estudar a relação entre as redes sociais e os pesadelos?

- Nossas vidas estão intimamente ligadas às redes sociais. Ainda há muitas perguntas a serem respondidas sobre os efeitos das redes sociais nos usuários. Enquanto isso, os problemas de sono estão se tornando cada vez mais comuns, especialmente no mundo digitalmente dependente de hoje. Pesadelos podem perturbar o ciclo do sono, afetar o funcionamento diário e causar problemas psicológicos como depressão e ansiedade, além de aumentar o risco de distúrbios de ansiedade futuros. Por outro lado, nossa compreensão do impacto das redes sociais na qualidade do sono, especialmente no que diz respeito aos pesadelos, ainda é limitada. Este estudo teve como objetivo explorar os mecanismos pelos quais as redes sociais podem afetar a qualidade do sono e o conteúdo dos sonhos, focando especificamente nos pesadelos relacionados às redes sociais. Esta pesquisa ajudou a lançar luz sobre uma das maneiras pelas quais as redes sociais podem afetar o sono, os sonhos e o funcionamento psicológico.

P: Como as redes sociais podem influenciar o campo dos sonhos?

À medida que as redes sociais se tornam parte integrante de nossa vida cotidiana, sua influência se estende ao nosso sono, potencialmente afetando nossos sonhos. As experiências emocionais durante a vigília podem influenciar o conteúdo e o tom de nossos sonhos. De acordo com a Hipótese da Continuidade do Sonho e o Modelo Neurocognitivo da Etiologia dos Pesadelos, um maior uso das redes sociais durante o dia pode estar relacionado a uma maior probabilidade de experimentar pesadelos relacionados às redes sociais. Os sonhos relacionados às redes sociais podem ser positivos ou neutros, mas também podem ter um aspecto negativo que às vezes resulta em pesadelos. Experiências negativas como o cyberbullying, o trolling, o ódio online e o assédio cibernético no ambiente das redes sociais podem causar um estresse significativo e emoções negativas. Esse aumento de angústia pode resultar em pesadelos relacionados a essas experiências adversas nas redes sociais.

P: O que é a Escala de pesadelos relacionados com as redes sociais e como surgiu?

- Para medir a frequência de pesadelos relacionados às redes sociais, desenvolvemos a Escala de pesadelos relacionados às redes sociais. Esta ferramenta de autoavaliação foi criada a partir das classificações de pesadelos existentes, da literatura de pesquisa sobre pesadelos, estudos sobre o impacto das mídias sociais nos sonhos e preocupações comuns compartilhadas pelos usuários de redes sociais. Os participantes foram solicitados a relatar a frequência com que tinham pesadelos sobre temas específicos relacionados às redes sociais, como "interrupção de relacionamentos com outros usuários de redes sociais", "se perder nas redes sociais" e "incapacidade de fazer login nas redes sociais". A escala incluía temas de impotência, perda de controle, inibição, vitimização e erros no contexto das redes sociais. As opções de resposta variavam de 0 (nunca) a 7 (várias vezes por semana), e pontuações mais altas indicavam experiências mais frequentes de pesadelos em que o conteúdo principal eram as redes sociais.

P: O que são pesadelos relacionados às redes sociais e como são gerados?

- Os pesadelos relacionados com as redes sociais podem ser definidos como sonhos com conteúdo negativo sobre as redes sociais, caracterizados principalmente por temas como impotência, perda de controle, inibição, vitimização e comissão de erros. Por exemplo, vivenciar um sonho em que o usuário é insultado e humilhado nas redes sociais. Na verdade, o conteúdo dos pesadelos pode evoluir, incorporando preocupações enraizadas nas redes sociais aos sonhos dos usuários. Experiências negativas como cyberbullying, trolling, ódio online e assédio cibernético nas redes sociais podem causar um estresse significativo e emoções negativas. Essa angústia aumentada pode resultar em pesadelos relacionados a essas experiências adversas nas redes sociais.