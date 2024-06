Por que AuronPlay se recusa a entrevistar o CEO do Twitch?

O rápido crescimento do Kick como uma plataforma atraente para criadores de conteúdo chamou a atenção dos executivos do Twitch. Dan Clancy, CEO do famoso serviço de Internet, que pertence à Amazon Inc, viajou para a Espanha para se reunir com os streamers mais famosos de língua hispânica. O Rubius, Ibai e um punhado de celebridades das transmissões ao vivo conversaram com o executivo em seus canais.

No entanto, houve uma figura reconhecida que se recusou a receber Clancy em seu canal, conforme relatado pelo site 3D Juegos. Trata-se de AuronPlay, que além de não ter uma entrevista direta com o CEO do Twitch, explicou os motivos pelos quais tomou essa decisão polêmica.

AuronPlay é um dos streamers mais reconhecidos do mundo de língua espanhola. Ele mesmo reconhece que tem um contrato lucrativo com o Twitch, mas aparentemente isso não o obriga a receber o diretor executivo em seu canal.

O streamer espanhol não parece estar muito contente com as recentes decisões da Twitch, que resultaram na demissão de uma parte importante da equipe de funcionários devido a supostas quedas nos rendimentos da empresa.

No entanto, essa não é a razão pela qual Auron se recusa a receber Clancy. Na realidade, conforme ele mesmo relata, é porque o CEO do Twitch já havia visitado todos os canais e, portanto, ele não tinha mais nada para perguntar.

“Se também me ofereceram, mas eu não vou trazer aquele homem aqui. Além disso, quando já esteve em 20 canais, o que é que eu vou perguntar que não tenha sido perguntado por qualquer um, sabe? Já foi tudo perguntado. Se puder, verei o do ElRubius, será interessante. Embora já tenham perguntado sobre o Kick e tudo isso, e ele fala um monte de coisas. Ou seja, não diz nada, não pense que ele diz que são uns filhos da p***. Não diz nada”, disse AuronPlay.