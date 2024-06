Elon Musk teve esses cinco fracassos financeiros e ainda é um bilionário turbo

Elon Musk, o CEO da Tesla e da SpaceX, é conhecido por estar sempre envolvido em controvérsias e por ser extremamente rico, apesar de ter cometido alguns erros financeiros monumentais. Esses erros foram tão grandes que poderiam arruinar qualquer pessoa, juntamente com várias gerações de sua família.

Mas o bom Elon não é assim. Recentemente relatamos como o sujeito conseguiu o que queria para que Tesla Motors e o conselho administrativo fossem obrigados a lhe dar um bônus obsceno de US$ 50 bilhões. Algo que ele precisava desesperadamente para lidar com os problemas que teve com outros projetos financeiros nos últimos meses.

É inegável que sua audácia empresarial e suas visões ambiciosas são dois elementos distintivos desse rapaz. Assim, seu caminho para esse nível de fortuna não tem estado isento de erros. Apesar de seu patrimônio líquido atual de US$ 190.000 bilhões, Musk cometeu alguns erros financeiros consideráveis ao longo de sua carreira.

Neste artigo, analisaremos cinco dos seus erros financeiros mais conhecidos e delicados.

A aquisição do Twitter por US$ 44 bilhões

Elon Musk Cambios extraños que hizo Musk a Twitter, ahora exdirector de la aplicación

Talvez a decisão financeira mais controversa de Elon Musk até o momento, e a que mais nos afetou, foi toda a questão da compra do Twitter por US$ 44.000 milhões em 2022. A plataforma, agora conhecida como X, teve uma queda significativa em seu valor, com uma recente avaliação da Fidelity que a coloca em apenas US$ 14.100 milhões.

Além disso, a rede social está pior do que nunca, a ponto de que o Threads parece um paraíso em potencial ou Bluesky. A perda equivale a quase um quarto de seu patrimônio líquido atual antes do mega bônus da Tesla.

O fiasco do ‘Financiamento garantido’ na Tesla

Em 2018, Musk publicou um tweet afirmando que “o financiamento estava garantido” para privatizar a Tesla Motors. Essa declaração falsa provocou uma investigação pela Comissão de Valores Mobiliários (SEC), resultando em uma multa de US$ 20 milhões para Elon e a própria empresa automotiva.

Imagen: Twitter | Elon Musk.

Este episódio não só danificou a reputação de Musk, tanto quanto aquela piada de mau gosto sobre o valor das ações em US$ 420, como uma brincadeira em referência à cannabis, mas também lhe custou uma quantia considerável que teria condenado qualquer outra pessoa à falência absoluta e irreversível.

Os divórcios também custam muito dinheiro a Elon

Os três divórcios de Musk tiveram um impacto significativo em suas finanças. Seu primeiro casamento com Justine Musk lhe custou um acordo de divórcio que incluía pagamentos mensais de US$ 20.000. Além disso, somando despesas legais médias de quase USD$ 200.000.

Enquanto seus dois casamentos com a atriz Talulah Riley também resultaram em acordos caros, com um total estimado de pensão alimentícia de US$ 20 milhões.

O fracasso absoluto do Roadster e da Cybertruck:

O primeiro veículo da Tesla, o Roadster, foi um fracasso comercial. Apesar de um investimento inicial de USD $25 milhões em seu desenvolvimento, o carro recebeu críticas negativas por sua autonomia limitada e problemas de controle de qualidade. A subsequente ação judicial da Tesla contra a BBC por uma análise crítica do Roadster feita por Jeremy Clarkson, que o destruiu completamente, só piorou a situação.

Elon Musk Tesla CEO Elon Musk introduces the Cybertruck at Tesla's design studio Thursday, Nov. 21, 2019, in Hawthorne, Calif. Musk is taking on the workhorse heavy pickup truck market with his latest electric vehicle. (AP Photo/Ringo H.W. Chiu) (Ringo H.W. Chiu/AP)

A tempestade ainda não havia passado quando a Cybertruck, a caminhonete elétrica futurista da Tesla, também começou com sua série infinita de tragédias e dificuldades. Seu lançamento foi adiado por anos e, quando finalmente chegou ao mercado, apresentou diversos problemas, desde mecânicos até alguns que resultaram em lesões humanas.

E ainda assim, o conselho de administração da Tesla está praticamente obrigado a dar a Elon um bônus milionário.

O acidente do McLaren F1

Em 2004, Musk, logo após a bem-sucedida venda da Zip2 por US$ 300 milhões, comprou um McLaren F1 por US$ 1 milhão como seu veículo de uso diário. Em uma tentativa de impressionar um amigo, Musk perdeu o controle do carro e bateu, causando danos consideráveis.

Este incidente serve como um lembrete de que até mesmo os bilionários não estão imunes a erros caros que lhes custaram muito dinheiro.

Portanto, a trajetória financeira de Elon Musk é marcada por decisões radicais e alguns tropeços consideráveis dos quais nem todos sobreviveriam.

Alguns indivíduos simplesmente têm muita sorte.