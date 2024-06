Três PCs que servem líquidos foram apresentados na Computex 2024: servem cerveja, café e até gasolina

A arquitetura dos computadores não precisa ser chata. O antigo case retangular dos PCs saiu de moda há muitos anos, já que o minimalismo dominou a informática. Mas o que foi mostrado na Computex 2024 não tem comparação. Nesta resenha, focamos em três computadores que servem líquidos: um serve cerveja, outro café e o último gasolina.

A Computex, para quem não conhece, é um dos eventos de tecnologia mais importantes do mundo inteiro. É considerado o maior da Ásia e é realizado anualmente em Taipé, Taiwan. A feira ou convenção reúne a elite da informática, que trazem seus projetos de desenvolvimentos tecnológicos com os quais pretendem dominar o mercado.

Uma resenha do El País, um veículo convidado para a convenção, mostra um top dos PCs ou cases mais estranhos encontrados pela repórter Isabel Rubio. Aqui, focamos em três, que foram os que nos pareceram uma completa loucura, os que fornecem líquidos.

PC que fornece líquido na Computex

Vamos com o primeiro, um PC que serve cerveja. É uma invenção da empresa KM Studio, que segundo o El País levou meses para ser construído. É um computador com dispensador da bebida alcoólica. Pode ser uma maravilha para aqueles que usam o computador como forma de entretenimento.

"O fundo é projetado para dispensar a bebida, enquanto o topo abriga os principais componentes do computador. São dois sistemas independentes que se combinam através de um design criativo", disse um dos funcionários.

PC Cerveja Foto El País

A empresa G.Skill, que apresentou a criação do KM Studio em seu estande, também tem outro PC que serve líquido. Neste caso, algo muito mais relacionado ao escritório, pois serve café. O gabinete do computador tem uma espécie de cilindro espiral por onde a bebida vai caindo em um recipiente de vidro.

"São obras de arte, os 'modders' as pintam e constroem. Eles tentam encaixar a placa-mãe e depois fazer com que tudo se encaixe", disse Judy Liu, organizadora de eventos e relações públicas da G.Skill à repórter do El País.

PC Café Foto El País

Cerveja e café são muito? Eles ficam pequenos ao lado desta invenção de Wael Kadri, que projetou um gabinete de computador como uma bomba de gasolina clássica, que estaria localizada na lendária Rota 66 dos Estados Unidos.

"É uma ponte entre o charme 'vintage' da Rota 66 e a tecnologia de ponta do 'hardware' de PC atual", disse o seu criador.