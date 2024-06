O WhatsApp tem o truque definitivo para liberar uma enorme quantidade de espaço

O espaço na memória do celular é um dos bens mais preciosos para os usuários. Um smartphone livre significa desempenho ótimo e performance de interface rápida, sem latência. Manter a capacidade é muito difícil nos dias de hoje, onde compartilhar arquivos de todos os tipos é uma prática diária e massiva. Mas o WhatsApp tem o truque definitivo para conter esse avanço.

Fotos, vídeos, mensagens de voz, GIFs, adesivos, documentos em PDF, Word, apresentações em Power Point, calendários e uma infinidade de outros arquivos são compartilhados diariamente através de aplicativos de mensagens.

Se quiser conter esse problema, que costuma afetar os celulares com dois ou três anos de uso, então recomendamos que você coloque em prática este método do WhatsApp.

Primeiro vamos te contar a teoria e também vamos compartilhar as imagens para que seja mais fácil para você colocar em prática.

Liberar espaço no WhatsApp

O primeiro passo é acessar as configurações, o que você faz pressionando os três pontos na vertical localizados no canto superior direito da sua tela. Isso te levará à imagem que estamos mostrando, onde você deve pressionar "armazenamento e dados": Nós destacamos isso em um quadrado vermelho.

WhatsApp

Depois disso, você verá esta tela que aparece abaixo. Você vai para a parte inferior, onde diz "Download Automático". Isso fará com que cada documento que compartilharem com você não seja baixado até que você decida pressionar e ver do que se trata a nota de voz, o vídeo ou a foto.

Como mostrado nas imagens abaixo, você poderá usar tanto com dados móveis quanto com Wi-Fi. Nossa recomendação é que, se estiver com problemas de memória em seu celular, desative todas as opções. Assim, você só irá baixar os arquivos que lhe interessam, já que nos grupos costumam compartilhar uma grande quantidade de informações que afetam a capacidade do seu celular.

WhatsApp Configurações

WhatsApp Configurações