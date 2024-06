O fenômeno ‘Banana’: um jogo simples que está bombando no Steam e em toda a internet

O universo dos jogos de vídeo é tão amplo e diverso que é um dos poucos lugares onde todos cabem sem distinção de raças ou classes sociais. O fenômeno de ‘Banana’ é uma das muitas demonstrações dessa afirmação, pois, mesmo não sendo uma loucura em termos de gráficos, enredos ou aventuras, é uma das genialidades da Internet em 2024.

A "Banana" está na Steam e atualmente é o sexto jogo mais baixado da plataforma, com um pico de aproximadamente 269 mil jogadores em um único dia (dados no momento em que redigimos a nota).

Este jogo, que se tornou um fenômeno, está acima de Elden Ring, Grand Theft Auto (GTA) V ou FIFA 24 (agora chamado de EA Sports FC 24).

Um título dessa magnitude faria qualquer um pensar que se trata de uma maravilha de gráficos ou uma história no nível de The Legend of Zelda nos roleplays. Mas a realidade é que é tão básico quanto o seu nome. Não se decepcionem quando explicarmos, porque isso fará com que subestimem e, se ousarem jogar, ficarão viciados se perguntando por que amam tanto jogar isso.

Sobre o que é 'Banana'?

O videogame, obviamente gratuito no Steam, consiste em clicar em uma banana. Tem um contador simples na parte superior que aumenta à medida que você clica.

As recompensas são obtidas à medida que você clica mais e vêm na forma de itens que você pode resgatar na mesma plataforma.

A descrição do Steam sobre o videogame é a seguinte: "Banana é um jogo de clique, no qual você clica em uma banana. Obtenha uma banana aleatória a cada 3 horas e aumente sua coleção".

Os comentários são uma máquina de ironias que vão fazer você explodir de risos, nos quais você pode passar tantas horas quanto clicando na banana.

“Minha vida antes de experimentar isso era horrível: meus 2 pais me abandonaram, minha avó faleceu, meus cachorros e meus tios. Eu não tinha noção do tempo, meu vendedor de dinamite me denunciou para a polícia e agora eles estão do lado de fora da minha casa. Quando experimentei este jogo, minha vida mudou: meus 2 pais voltaram, junto com minha avó, meus cachorros e meus tios, a polícia desapareceu e ganhei 20000 euros por uma banana dourada. Fui ao cassino, apostei tudo e perdi, claro, o dinheiro, mas a emoção de jogar este título não se perde, já que é o melhor do ano na minha opinião, (me dê um prêmio para comprar uma moldura)”, disse um dos que experimentou o jogo.