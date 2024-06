Summer Game Fest 2024: estes foram os melhores trailers apresentados

Geoff Keighley nos avisou para não esperarmos grandes bombas, mas mesmo assim, o Summer Game Fest 2024 não foi nada mau. Títulos como Civilization 7 já estão a caminho e outros, como Battle Aces, nos cativaram com seu trailer animado.

ANÚNCIO

Na verdade, alguns dos trailers mais destacados do evento foram verdadeiras delícias visuais, aguardando a grande apresentação da Microsoft que nos espera no domingo. Por esse motivo, no PC World escolheu os 10 melhores trailers apresentados no evento e os deixamos abaixo.

Estes foram os melhores trailers do Summer Game Fest

Sid Meier's Civilization VII

Embora o trailer não revele muito, a confirmação oficial da chegada do Civilization 7 no próximo ano é suficiente para nos animar. Como a série evoluirá em um cenário com mais concorrência do que nunca? Estamos ansiosos para descobrir!

Slitterhead:

Este novo jogo de terror do criador de Silent Hill, Keiichiro Toyama, nos cativou com sua estética perturbadora. Sem dúvida, um título para os amantes do gênero.

Áses da Batalha:

ANÚNCIO

A jogabilidade deste RTS parece promissora, mas o que realmente nos conquistou foi seu incrível trailer animado. Não perca!

Alan Wake 2: Expansão Night Springs:

A Remedy nos surpreende com uma expansão para Alan Wake 2 que promete ser uma dose de terror e fan service do Remedyverse. Disponível para os proprietários do jogo em questão de horas.

Enotria: A Última Canção:

Um jogo com uma estética vibrante e uma história intrigante. Enotria nos cativa com seu estilo único e promete ser uma experiência memorável. Chega ao Steam em 18 de setembro.

Skate:

O retorno do Skate nos enche de emoção, embora ainda esteja em uma fase muito inicial de desenvolvimento. No entanto, não podíamos deixar de incluí-lo na lista devido à divertida participação de Tim Robinson.

Monster Hunter Wilds:

Mollie resume perfeitamente: "Estou irracionalmente animado para atacar monstros enquanto monto meu frango gigante". Precisa de mais motivos para experimentar?

Monte de pedras:

Inspirado na experiência pessoal da diretora executiva da Game Bakers, Cairn nos convida para uma desafiadora aventura de escalada em um ambiente impressionante. Um jogo que explora os limites do ser humano.

Kingdom Come Deliverance 2:

Este segundo olhar para o jogo nos deixa com vontade de mais. Batalhas épicas, personagens memoráveis e uma história envolvente te esperam em Kingdom Come Deliverance 2.

Lâmina Fantasma: Zero:

Se você gosta de Sekiro, não perca Phantom Blade: Zero. Um jogo de ação emocionante com um estilo visual único que chegará ao PC, além do PlayStation.

Isto é apenas uma pequena amostra do que o Summer Game Fest 2024 nos ofereceu! Não perca as novidades da Microsoft amanhã e prepare-se para um mês cheio de emocionantes anúncios e lançamentos de jogos.