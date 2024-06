Você usa o Chrome? Você pode adicionar, modificar ou excluir seus métodos de pagamento

A esta altura de nossas vidas, as compras online se tornaram uma parte indispensável do nosso dia a dia. No entanto, às vezes esse processo pode ser tedioso e lento, especialmente ao ter que inserir repetidamente as mesmas informações de pagamento. Às vezes isso é feito por questões de segurança, embora em outras vezes seja apenas por falta de conhecimento.

A segunda coisa é que o Google Chrome, o navegador web mais popular do mundo, oferece uma solução inovadora que permitirá agilizar suas compras online e economizar tempo valioso: a gestão de métodos de pagamento. Esta prática função permite que você armazene de forma segura seus dados de cartões de crédito e débito, para que possa completar formulários de compra com um único clique.

Como funciona esta ferramenta?

Armazene seus métodos de pagamento: Adicione seus cartões de crédito e débito de forma segura no Chrome.

Adicione seus cartões de crédito e débito de forma segura no Chrome. Pague com um único clique: Use seus cartões salvos para completar compras online sem precisar inserir seus dados novamente.

Use seus cartões salvos para completar compras online sem precisar inserir seus dados novamente. Proteja suas informações: O Chrome utiliza medidas avançadas de segurança para proteger suas informações de pagamento, como criptografia e autenticação de dois fatores.

O Chrome utiliza medidas avançadas de segurança para proteger suas informações de pagamento, como criptografia e autenticação de dois fatores. Controla seus gastos: Visualize um registro de suas transações e controle seus gastos online.

Visualize um registro de suas transações e controle seus gastos online. Pague na Google Play Store e em outros serviços: Utilize seus métodos de pagamento salvos para fazer compras na Google Play Store, YouTube Premium e outros serviços do Google.

Onde gerenciar seus métodos de pagamento?

No seu computador: Acesse Configurações > Preenchimento automático e senhas > Métodos de pagamento .

Acesse > > . No seu dispositivo móvel: Abra o aplicativo Chrome, vá para Configurações > Métodos de pagamento.

Como adicionar, modificar ou excluir métodos de pagamento?

O processo é simples, tanto no seu computador quanto no seu dispositivo móvel. Siga as instruções na seção de gerenciamento de métodos de pagamento nas configurações do Chrome ou no aplicativo.

Lembre-se: Você pode gerenciar seus métodos de pagamento tanto no Chrome quanto em sua conta do Google, e não se preocupe, pois ele usa tecnologia de segurança avançada para proteger suas informações de pagamento. Você pode usar seus métodos de pagamento salvos para compras em uma grande variedade de sites e lojas online.

Além disso, o Chrome permite que você defina limites de gastos para seus cartões de crédito e débito para um maior controle de suas despesas. E, por último, você pode receber notificações por e-mail sempre que fizer uma compra com seus métodos de pagamento salvos.