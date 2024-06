Esta tumba de 3.600 anos tinha uma particularidade: era ‘anti zumbis’

Um enterro incomum na Alemanha lançou luz sobre as antigas crenças das pessoas que viveram na Idade do Bronze: a descoberta de uma tumba ‘anti-zumbis’ em Oppin, que data de entre 3600 e 3200 a.C.

Esta descoberta tem cativado os arqueólogos por sua singularidade e as implicações que tem para nossa compreensão das práticas funerárias e crenças sobre a vida após a morte nesta época.

O enterro em questão é de um homem entre 40 e 60 anos que foi enterrado com uma grande pedra colocada sobre suas pernas. A ausência de objetos funerários no túmulo intrigou os especialistas, que acreditam que a colocação deliberada da pedra pode estar relacionada à crença de evitar que o falecido se levante como um zumbi.

Agora, essa prática não é única na história da humanidade. Na verdade, casos semelhantes foram documentados em outras culturas ao redor do mundo, o que sugere um medo comum dos mortos-vivos e um desejo de tomar medidas para contê-los.

A crença em zumbis, embora frequentemente associada à ficção moderna, tem raízes profundas no folclore e nas tradições de diversas culturas.

A descoberta do túmulo de Oppin oferece uma fascinante visão das crenças e práticas das pessoas que viveram na Idade do Bronze. Nos lembra que as culturas do passado eram complexas e tinham suas próprias formas únicas de lidar com a morte e o além.

À medida que os arqueólogos continuam a estudar este enterro e outros locais semelhantes, podemos esperar obter uma compreensão mais profunda das crenças e comportamentos das pessoas que viveram neste período crucial da história humana.

Escavação se assombra Risco de virar um zumbi era presente no imaginário da época

Para além da simples prevenção de zumbis

Embora a ideia de uma sepultura ‘anti-zumbis’ possa parecer estranha ou até mesmo cômica para alguns, é importante considerar o contexto cultural em que este enterro foi realizado. Para as pessoas da Idade do Bronze, a morte era um evento transcendental e frequentemente aterrorizante.

A crença no além e na possibilidade dos mortos retornarem para assombrar os vivos eram ideias muito reais que podiam gerar um grande medo e ansiedade.

Neste contexto, a colocação da pedra sobre as pernas do homem enterrado em Oppin pode ser vista como uma forma de proteger não apenas os vivos de possíveis ataques de um zumbi, mas também o próprio falecido de um destino indesejado. É possível que a crença fosse que, ao imobilizar o corpo, seria possível evitar que a alma do falecido se reanimasse e causasse danos.

A descoberta da tumba de Oppin não é apenas interessante por sua singularidade, mas também pelas implicações que tem para nossa compreensão da cultura da Idade do Bronze. Este enterro nos lembra que as pessoas desta época tinham crenças complexas sobre a morte e o além, e que essas crenças estavam profundamente enraizadas em suas práticas funerárias.