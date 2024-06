Viaje de balão com a Excelsior: o turismo espacial da Space Perspective

Space Perspective é uma empresa aeroespacial sediada em Titusville, Flórida, fundada em 2019 por Jane Poynter e Taber MacCallum, dois profissionais com extensa experiência na indústria. Seu objetivo? Oferecer vistas panorâmicas da Terra do espaço, missão que têm desenvolvido plenamente nos últimos anos. Foi assim que criaram uma proposta nunca antes vista: Turismo espacial de balão.

ANÚNCIO

O resultado daquela ideia maluca acabou se tornando a ‘Excelsior’, uma cápsula que está prestes a iniciar sua fase de teste como parte de sua nave Neptune em forma de balão, que promete levar a humanidade à estratosfera com voos que durarão aproximadamente seis horas.

Apresentando Spaceship Neptune - Excelsior, nossa cápsula de teste finalizada! Com as maiores janelas já enviadas ao espaço e um design esférico que permite o interior mais espaçoso de qualquer cápsula de voo espacial humana já feita, nossa nave oferece as vistas panorâmicas mais incríveis de… pic.twitter.com/0GGvvUbfw4 — Space Perspective (@SpacePerspectiv) 20 de fevereiro de 2024

Turismo espacial em balão

A cápsula Excelsior, destacada por seus próprios criadores na X (rede social anteriormente conhecida como Twitter), é projetada com "as maiores janelas já voadas no espaço" e um design esférico que maximiza o espaço interior. Isso, para fornecer vistas espetaculares do espaço para os passageiros durante sua viagem.

Tem um peso de pouco mais de sete toneladas e uma estrutura de fibra de carbono. Mede 4,9 metros de diâmetro e assenta-se num balão de 183 metros de altura, projetado para levar os passageiros até à borda da atmosfera terrestre e depois regressar.

Em termos de conforto, o Excelsior não fica para trás. Será equipado com cadeiras acolchoadas dispostas em fileiras curtas que permitem aos passageiros desfrutar da vista da Terra. Além disso, a cápsula também contará com uma ampla área central que oferecerá espaço suficiente para se movimentar, incluindo um bar e um banheiro, descrito pela empresa como um “spa”.

De acordo com a empresa aeroespacial, a cápsula terá espaço para oito pessoas, que são referidas como ‘exploradores’, e um capitão, que atuará como anfitrião durante o voo. O custo? Começa com um depósito total reembolsável de US$1.000, e depois sobe para um custo total de US$125.000 por assento Explorer.

No entanto, não custa dizer que a escolha do nome 'Excelsior' é uma homenagem ao Projeto Excelsior, iniciado por Joe Kittinger na década de 50, que utilizava um pára-quedas especial para escapar de aviões em grandes altitudes. Curioso, não é?