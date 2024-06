Esqueça as telas: este é o novo e caro computador portátil que desafia a realidade

Na história da computação, alguns modelos marcaram um antes e um depois para o mundo. Por exemplo, o Apple Macintosh, lançado em 1984, que introduziu a interface gráfica e o mouse, elementos que continuam presentes hoje em dia. Outro marco foi o IBM PC, apresentado em 1981, que estabeleceu um novo padrão na indústria. E agora, uma avanço tecnológico promete revolucionar a forma como nos comunicamos: o Spacetop G1 da Sightful, um computador portátil que elimina a necessidade de uma tela física.

ANÚNCIO

Como você pode ler. Trata-se de uma inovação que, só de olhar, parece curiosa: Um aparelho eletrônico com um par de óculos, mas ao colocá-los você pode ver uma tela virtual de 100 polegadas desdobrada com realidade aumentada, permitindo aos usuários uma experiência adaptável a diferentes ambientes.

Spacetop G1 da Sightful

Este laptop foi lançado graças à colaboração da Sightful com a XREAL, marcando um marco na tecnologia. Seu valor? A não desprezível quantia de 1.900 dólares em troca de uma experiência com uma tela virtual de 100 polegadas visível através de óculos de realidade aumentada. Por sua vez, os óculos estão conectados à base do computador, que inclui teclado e trackpad, criando um ambiente flutuante sobre o mundo real.

Claro, esta invenção começou a ser delineada há muito tempo. Mas após sua estreia em um programa de acesso antecipado há um ano, o Spacetop G1 mostrou uma série de melhorias em relação ao seu protótipo. Por exemplo, agora apresenta um design mais elegante, foi redesenhado para ser mais fino e portátil, melhorou-se o armazenamento dos óculos e a disposição dos cabos.

Entretanto, este novo dispositivo opera com SpaceOS, baseado no Chromium, e é semelhante em funcionalidade a um Chromebook, mas sem aplicativos do Android. Apesar de não ser projetado para tarefas de computação intensiva como edição de vídeo, a máquina é ideal para tarefas diárias e pode ser configurada com múltiplas telas virtuais e gestos intuitivos no trackpad.

Além disso, a realidade aumentada permite uma experiência imersiva e produtiva, especialmente útil para ambientes como viagens, onde a função ‘Modo Viagem’ mantém as telas virtuais estáveis e visíveis apesar do movimento. Seu sistema suporta comandos de voz e gestos para uma interação mais intuitiva e é compatível com várias aplicações e serviços como Gmail, Google Calendar, ChatGPT e WhatsApp.

No entanto, o Spacetop G1 estará disponível para compra em outubro. E embora seu preço de US$ 1.900 seja alto, tudo indica que poderá ser um sucesso de vendas devido à sua composição inovadora. Com US$ 61 milhões em financiamento de capital de risco e o legado de inovação de seus fundadores, a Sightful busca entrar para a história da tecnologia e talvez consiga.