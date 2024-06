Descoberto sarcófago egípcio do faraó Ramsés II que permaneceu escondido à vista de todos

Um sarcófago descoberto em 2009 em uma câmara funerária egípcia veio com uma história complicada: a antiga escrita no recipiente de pedra indicava que ele havia sido utilizado duas vezes, mas, embora o segundo ocupante fosse conhecido, o primeiro proprietário ainda era um mistério.

ANÚNCIO

Frédéric Payraudeau, professor associado de Egiptologia na Universidade de Sorbonne em Paris, reexaminou um fragmento do sarcófago de granito e decifrou os hieróglifos gravados nele. Escondido no cartucho, um ornamento em forma oval que geralmente é encontrado em túmulos, ele encontrou o nome de um personagem muito reconhecível: Ramsés II.

De onde é que o artefato vem?

Segundo Payraudeau, a inscrição é uma prova de que o artefato originalmente procedia do túmulo do famoso faraó e foi reutilizado após o saque.

“Está claro que era o sarcófago de um rei”, disse Payraudeau. “O cartucho data de seu primeiro uso e contém o nome do trono de Ramsés II, Usermaatra. Ele foi o único faraó que usou esse nome durante sua época, então isso dissipou qualquer dúvida de que se tratava de seu sarcófago”.

As descobertas, publicadas na revista científica Revue d'Égyptologie, acrescentam-se à tradição de Ramsés II, também conhecido como Ozymandias e um dos faraós mais célebres do Egito. Também preenche uma lacuna em nossa compreensão de como os sarcófagos eram utilizados para enterrar os reis.

Um Rei

Ramsés II foi o terceiro rei da XIX dinastia e seu reinado, de 1279 a 1213 a.C., foi o segundo mais longo da história do Egito. Era conhecido por suas campanhas militares vitoriosas e seu interesse pela arquitetura, o que o levou a ordenar importantes monumentos e estátuas de si mesmo. Sua múmia está no Museu Nacional da Civilização Egípcia no Cairo.

Outro caixão pertencente a Ramsés II foi descoberto em 1881 perto de Luxor, mas o fragmento de sarcófago analisado no estudo foi encontrado em Abydos, uma cidade localizada a cerca de 64 quilômetros a noroeste em linha reta.

ANÚNCIO

“Isso é menos estranho do que parece”, disse Payraudeau, “porque sabemos que seu túmulo foi saqueado na antiguidade, talvez dois séculos após sua morte, e certamente não é o único rei que foi saqueado”.

O fragmento de granito, que é uma parte quase completa do lado mais longo do sarcófago, antes acreditava-se que pertencia a um príncipe. "Mas sempre me pareceu estranho, porque a decoração desta peça cuidadosamente elaborada era indicativa de um rei, e tinha elementos tradicionalmente reservados aos reis", disse Payraudeau.

Outra pista que aponta para a verdadeira origem da peça, segundo Payraudeau, é que seu segundo proprietário, o sumo sacerdote Menkheperrê, tinha um meio-irmão mais velho que era faraó, Psusennes I. Este último também reutilizou um sarcófago do Vale dos Reis, que pertenceu nada menos que ao filho e sucessor de Ramsés II, Merneptah.

De acordo com Payraudeau, a reutilização de objetos funerários tinha um duplo objetivo. Por um lado, era ditada pela frugalidade em um período de crise econômica, mas também conectava esses governantes posteriores com o período do Império Novo de Ramsés II, considerado uma época gloriosa do antigo Egito.

Proteção contra saques

A confirmação de que este fragmento faz parte do ajuar funerário de Ramsés II significa que o rei foi enterrado em três sarcófagos aninhados, de acordo com Payraudeau. É provável que o primeiro fosse de ouro, como o de Tutancâmon, mas foi perdido em um dos primeiros saques. Fragmentos do segundo sarcófago foram encontrados na forma de gesso durante os trabalhos de restauração realizados na tumba do faraó na década de 1990. Ambos os sarcófagos estariam dentro de um sarcófago de pedra ainda maior, origem do fragmento de granito descoberto por Payraudeau.

“Isso também nos indica quando os faraós começaram a usar mais de um sarcófago de pedra”, acrescentou Payraudeau. “Na época de Ramsés I, só vemos um, mas o sucessor de Ramsés II já tinha quatro sarcófagos de pedra para oferecer mais resistência ao saqueio, que estava se generalizando. Era estranho passar de um para quatro diretamente; agora temos de dois a quatro, o que é uma progressão mais lógica”.