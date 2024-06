Confirma-se um sonho para a humanidade: as viagens no tempo existem e acontecem assim

Durante muito tempo, as viagens no tempo têm pertencido ao domínio da ficção científica. No entanto, nas últimas décadas, esse sonho começou a tomar forma no laboratório graças aos avanços da física quântica. Um artigo publicado na revista New Scientist deu um passo crucial nessa direção.

Os pesquisadores conseguiram, através de experimentos com partículas quânticas, manipular o entrelaçamento quântico, uma propriedade que permite que duas partículas estejam conectadas instantaneamente, mesmo a grandes distâncias.

O que são viagens no tempo quântico?

Embora viajar no tempo ainda não seja possível, os avanços no campo da mecânica quântica têm fornecido pistas sobre como isso poderia ser alcançado. Um dos conceitos-chave nesse campo são as curvas fechadas do tipo tempo (CTCs), rotas hipotéticas no espaço-tempo que permitiriam a uma partícula voltar a um ponto anterior em sua própria linha temporal.

Como poderíamos alcançar as viagens no tempo quânticas?

Na teoria, seria possível criar uma configuração experimental na qual uma partícula entrelaçada é enviada através de um CTC, permitindo-lhe voltar a um ponto anterior no tempo e depois interagir com sua outra partícula entrelaçada. Esta interação poderia ser usada para transmitir informações ou até mesmo alterar eventos passados. No entanto, existem grandes desafios que ainda precisam ser superados:

Manipulação precisa de partículas quânticas: É necessário um controle extremamente preciso sobre o estado das partículas entrelaçadas para garantir que a informação seja enviada e recebida corretamente.

Criação de CTCs: Até agora, só existem no âmbito teórico, e não há forma de saber se é possível criá-las na prática.

Paradoxos temporais: Embora a física quântica permita a possibilidade de enviar informações para o passado, ainda não está claro como se poderiam evitar os paradoxos que isso poderia gerar.

Retrocausalidade: um conceito fascinante

Dentro desta descoberta, um dos conceitos mais fascinantes é o da retrocausalidade. Este termo, que desafia a noção convencional do tempo como uma linha unidirecional, sugere que, em determinadas circunstâncias, os efeitos poderiam preceder suas causas.

Embora este conceito ainda seja controverso, seu potencial para vincular a mecânica quântica e a relatividade geral tem despertado o interesse da comunidade científica.

As viagens no tempo quântico, embora ainda em seus estágios iniciais, poderiam ter aplicações revolucionárias em diversos campos, desde a medicina até a tecnologia espacial. A pesquisa nessa área continua em ritmo acelerado, com o potencial de mudar nossa compreensão do universo e nosso lugar nele.

Apesar deste tema ainda gerar controvérsia e apresentar desafios consideráveis, os avanços no campo da física quântica estão nos aproximando cada vez mais da possibilidade de viajar no tempo, antes considerada apenas uma fantasia simples.