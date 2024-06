World of Warcraft anuncia data de lançamento da nova expansão

Celebrando 20 anos de seu lançamento, o jogo World of Warcraft segue conquistando e mantendo uma legião de fãs ao redor de todo mundo. Na tarde deste domingo, 09 de junho, como parte das comemorações do aniversário do jogo, membros da comunidade do game se reuniram em São Paulo para celebrar o jogo a convite da Blizzard Entertainment.

O evento, inspirado na Feira de Negraluna, contou com a presença de criadores de conteúdo, membros da imprensa e fãs do game que conquistou gerações. Além de promover a interação entre todos, os presentes também puderam conferir um dos anúncios mais aguardados pelos fãs do jogo. Durante a exibição da XBOX Showcase 2024 foi revelada a cinemática com a data de lançamento da nova expansão do jogo.

World of Warcraft: The War Within, será disponibilizada para os jogadores a partir do dia 26 de agosto. No caso dos jogadores que possuem a Epic Edition ou a edição física de colecionador, o acesso será liberado de forma antecipada, no dia 23 de agosto.

Ano de celebrações

Enquanto World of Warcraft celebra seus 20 anos, o game está recheado de novidades para os jogadores e promete ficar ainda mais movimentado com o lançamento da nova expansão. Com a chegada de The War Within, a 10ª expansão do jogo, teremos acesso à primeira etapa da Saga Alma do Universo.

Na nova cinemática, lançada na tarde deste domingo, é possível acompanhar parte do que espera os jogadores em uma nova aventura. A expansão contará com quatro novas zonas dentro do jogo, oito dungeons inéditas, uma nova raça, novas habilidades heroicas e um novo nível máximo dentro do jogo, conforme informa o portal Game Hall.

Ficou curioso e quer conferir um pouco mais sobre o que vem por aí? Nós deixamos o vídeo da cinemática para você descobrir!