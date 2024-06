Fracasso: o dispositivo Humane AI Pin agora também representa um perigo de incêndio

O smartphone pode se tornar coisa do passado com o Humane Ai Pin, um dispositivo que projeta interfaces sem uma tela. Sam Altman fala sobre isso

O Humane AI Pin pretendia revolucionar a maneira como interagimos com a tecnologia, mas acabou se tornando um dos maiores fracassos recentes. Este dispositivo, desenvolvido por especialistas em inteligência artificial, era apresentado como um pequeno alfinete que pode ser fixado na roupa, com uma interface avançada e algoritmos de IA para interpretar intenções humanas com alta precisão. O problema? Seu alto custo, funcionalidade deficiente, falta de autonomia na bateria e, em geral, uma má recepção no mercado que não ajudou a melhorar sua imagem.

Agora mais um problema se soma a este pequeno aparelho: Recentemente, a empresa emitiu um aviso urgente aos clientes sobre o potencial risco de incêndio. “Por precaução, estamos entrando em contato hoje para pedir que pare imediatamente de usar e carregar o seu acessório de estojo de carregamento devido a um problema com certas células da bateria para o acessório de estojo de carregamento”, dizia parte do comunicado interno.

Humane Ai Pin

Os problemas do AI Pin

O Human AI Pin estreou no início do ano com um custo de US$ 700 e inicialmente chamou a atenção por seu tamanho compacto e promessas de acabar com os telefones celulares para sempre. No entanto, suas primeiras análises foram mais críticas e apenas 10 mil unidades das 10 mil projetadas foram vendidas.

De acordo com relatórios do The New York Times, a Humane estaria considerando a venda da empresa para a HP, mas antes está preocupada com um problema maior. O perigo de incêndio do dispositivo estaria ocorrendo enquanto o pin está sendo carregado, levando a empresa a pedir aos usuários que parem imediatamente de usá-lo.

Além disso, numa tentativa de conter a crise, Humane decidiu terminar o relacionamento com o fornecedor das baterias defeituosas e estaria procurando proativamente por alguma alternativa que atenda aos seus padrões de segurança e qualidade. Além disso, como medida de compensação, a empresa está oferecendo dois meses gratuitos de seu serviço de assinatura para os proprietários de algum AI Pin.

"Fiquem tranquilos que estamos comprometidos com a sua segurança e satisfação e compartilharemos informações adicionais quando concluirmos nossa investigação", comunicou a empresa aos seus clientes.

Mas aqui surge outro problema para a Humane: Toda essa informação foi filtrada pelo The Verge, porém não emitiram um comunicado oficial informando sobre as falhas aos potenciais clientes. Enquanto o NYT revelou que os executivos da AI Pin teriam usado “sacos de gelo para prolongar a duração” antes de apresentar o dispositivo a possíveis investidores.

Será este o fim para a startup? Sua possível venda para a HP e os problemas associados ao dispositivo são um indicador alarmante, mas só o tempo dirá se a Humane falha ou consegue superar os problemas.