Um abrigo para humanos? Marte tem alguns buracos inexplicáveis que poderiam ser perfeitos para abrigar visitantes

Marte, o planeta vermelho, tem cativado a imaginação da humanidade por séculos. Sua cor avermelhada, sua proximidade com a Terra e a possibilidade de abrigar vida tornaram este lugar um objeto de estudo e fascinação constante.

Apesar das inúmeras missões espaciais enviadas a Marte, ainda há muitos mistérios a serem descobertos sobre este planeta. Alguns dos enigmas mais intrigantes incluem a potencial existência de água líquida; como se formou o Olympus Mons, o maior vulcão do sistema solar localizado nesse planeta; e possíveis sistemas de cavernas subterrâneas em nosso vizinho.

Na verdade, a NASA tem se intrigado há anos com a presença de estranhos buracos perfeitamente redondos na superfície de Marte. Esses poços, que têm vários metros de diâmetro e profundidade, ainda não têm uma explicação definitiva, mas abrem a porta para possibilidades fascinantes, incluindo seu potencial uso como abrigos para futuros exploradores humanos.

Buraco perto de Arsia Mons | NASA

Um mistério a ser resolvido

As primeiras imagens desses enigmáticos buracos foram capturadas pela câmera HiRISE do Mars Reconnaissance Orbiter (MRO) da NASA. Um dos exemplos mais notáveis é um poço com 100 metros de diâmetro e 178 metros de profundidade localizado nordeste do Arsia Mons, um vulcão inativo em uma zona vulcânica de Marte.

Inicialmente, os cientistas mostraram cautela ao oferecer explicações, limitando-se a confirmar sua existência. No entanto, com o tempo, surgiram várias teorias que tentam decifrar a origem dessas formações.

Uma das hipóteses mais prováveis sugere que estes buracos se formaram como resultado da atividade vulcânica na região. A ideia é que tubos ou túneis de lava subterrâneos desabaram com o tempo, criando os poços que observamos hoje em dia. Esta teoria se baseia na semelhança dessas estruturas com as crateras que se formam perto de vulcões na Terra, como no Havaí.

No entanto, algumas imagens mostram paredes lisas e perfeitamente cilíndricas no interior dos buracos, o que dificulta a explicação do colapso de um tubo de lava. Essa característica levou alguns cientistas a considerar outras alternativas.

Explorando as possibilidades

Além de sua origem, os cientistas estão avaliando várias formas de explorar esses buracos com mais detalhes. Uma das propostas mais intrigantes é a possibilidade de utilizá-los como abrigos para futuros exploradores humanos em Marte.

O seu grande tamanho os torna candidatos ideais para abrigar habitats subterrâneos, protegendo os astronautas da perigosa radiação presente na superfície do planeta vermelho. A cientista Penny Boston, do projeto Caves of Mars Project financiado pela NASA, destacou essa possibilidade, indicando que "poderiam funcionar como refúgio subterrâneo".

O projeto Projeto Caves of Mars, iniciado na década de 2000, tem estudado esses buracos e outras possíveis cavernas em Marte, identificando regiões como Tharsis Montes, composta por vulcões inativos perto do equador do planeta, como locais ideais para estabelecer bases e realizar pesquisas.

Em 2019, o projeto identificou cerca de mil estruturas candidatas a entradas de cavernas em uma única região de Marte, demonstrando o potencial dessas formações como recursos para a exploração humana do planeta vermelho.

Os misteriosos buracos de Marte continuam sendo um enigma para a ciência, mas o seu potencial como refúgios para futuros exploradores humanos adiciona um novo capítulo emocionante à história da exploração espacial. À medida que as investigações avançam, é possível que esses poços revelem segredos ainda mais surpreendentes sobre o passado e o futuro de Marte.