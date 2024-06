Bill Gates recomenda estas cinco séries de TV como fonte de motivação para o sucesso

Bill Gates e as séries

Bill Gates acredita no lazer como um elemento fundamental para o sucesso. Ele é um defensor do descanso e acredita que a mente nem sempre precisa estar pensando ativamente em dinheiro. As séries de TV, filmes ou livros são uma forma de distração na qual você pode estar aprendendo como ser melhor em seu trabalho, de forma passiva.

É por isso que recomenda estas cinco séries de televisão como fonte de motivação para o sucesso e horas garantidas de distração e diversão.

A revista GQ fez uma lista destas cinco séries recomendadas por Bill Gates, que vamos compartilhar com vocês juntamente com seus trailers, para que deem uma olhada. Há duas séries deste lista do cofundador da Microsoft que são realmente incríveis e, é claro, vamos colocá-las nos dois primeiros lugares.

The Americans

Transmitido pela Star+ (agora fundido com a Disney+), é uma das icônicas produções de dramas criminais e de espionagem da FX que foram muito bem-sucedidas. Keri Russel e Matthew Rhys estrelam como dois espiões russos vivendo disfarçados nos Estados Unidos nas décadas de 70 e 80, durante a Guerra Fria.

Ozark

Parece que a Bill Gates gosta de dramas que envolvem temas criminais, porque sua segunda recomendação é Ozark, uma série que conta a história de um simples contador que se torna um especialista em lavagem de dinheiro para um cartel de drogas do México. Estrelada por Jason Bateman e Laura Linney, com uma brilhante atuação especial de Julia Garner. Encontre-a na Netflix.

Slow Horses

Gary Oldman, no papel de Jackson Lamb, lidera um departamento de espiões que cometeram erros e não querem ser demitidos por toda a informação que possuem. Bill Gates é superado por esses temas de conspirações governamentais. Disponível na Apple TV+.

Borgen

A revista GQ relata que Bill Gates estava obcecado com esta série. Borgen é uma série dinamarquesa que conta a história política de Katrine Fønsmark, interpretada por Birgitte Nyborg, uma mulher que se torna primeira-ministra da Dinamarca e precisa lidar com o perigoso jogo das altas esferas do poder. Disponível na Netflix.

Lupin

Omar Sy interpreta o papel de Assane Diop, um ladrão profissional que engana os ricos de Paris. Não queremos dar muitos spoilers, pois cada episódio desta série (e do filme baseado nesta história) é uma incrível jornada de superação pessoal.