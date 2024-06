É arriscado implantar o chip Telepathy de Elon Musk no cérebro?

A tecnologia Neuralink tem o potencial de transformar a forma como vivemos nossas vidas, afirmou a empresa de Elon Musk. Claro, está em estágios iniciais de desenvolvimento e ainda não lançou nenhum produto comercial. No entanto, a empresa realizou experimentos em animais e publicou alguns avanços técnicos em seu site. Mas ainda há um longo caminho a percorrer antes que a tecnologia esteja pronta para ser usada em humanos.

No entanto, Noland Arbaugh, o primeiro paciente a receber um implante cerebral da Neuralink, garante que sua vida mudou positivamente desde a cirurgia há 100 dias. No entanto, especialistas em ciência e tecnologia alertam sobre os riscos desse tipo de procedimento.

Arbaugh, um jovem americano que sofreu uma lesão na medula espinhal em 2016, descreve como o chip da Neuralink, empresa de Elon Musk, lhe deu uma nova esperança de recuperar sua independência.

O objetivo do desenvolvimento de chips cerebrais pela Neuralink é transformar a interação entre a mente humana e a tecnologia, permitindo controlar dispositivos com o pensamento, desenvolver novas formas de comunicação e até habilidades como a telecinese.

Vale a pena o risco?

No entanto, esse entusiasmo é obscurecido pelos riscos envolvidos na cirurgia cerebral e implantação de dispositivos. As infecções, comuns em qualquer cirurgia, são especialmente preocupantes no caso do cérebro.

Além disso, remover o dispositivo sem danificar o cérebro é um desafio complexo, levantando questões sobre a autonomia do paciente e o direito de reverter decisões que envolvem modificações corporais invasivas.

A Neuralink recentemente reconheceu que o implante de Arbaugh falhou devido a um problema com os cabos de conexão. De acordo com a Reuters, a empresa estava ciente desse problema há anos, mas não o considerou grave o suficiente para redesenhar o dispositivo.

As autoridades de saúde também estão investigando a Neuralink por seus testes em animais, nos quais cerca de 1.500 animais teriam morrido, incluindo ovelhas, porcos e macacos.

Avanços e desafios

Apesar desses problemas, o dispositivo de Arbaugh ainda está funcionando e lhe permitiu jogar videogames, navegar na internet e mover o cursor do seu computador com a mente.

O caso de Arbaugh representa um avanço na busca por interfaces cérebro-computador, mas também destaca a necessidade de um debate ético e científico sobre os riscos e benefícios dessa tecnologia.