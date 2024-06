Europa Clipper: a missão-chave da NASA para entender a vida em Júpiter

A NASA terá muitos de seus esforços focados nas missões Artemis para levar o homem de volta à Lua. Mas há outro projeto que também tem sido de grande relevância para esta agência espacial: Europa Clipper. Uma missão de exploração não tripulada até Júpiter que nos ajudará a entender melhor suas luas e este planeta peculiar.

Mas antes de dimensionar a transcendência de tudo, é necessário uma breve aula de astronomia. Nas profundezas do Sistema Solar, além do cinturão de asteroides e orbitando em torno do gigante gasoso Júpiter, encontra-se uma lua chamada Europa.

Naves Espacial Europa Clipper NASA

Sob sua crosta congelada, esconde-se um oceano de água líquida, e é por esses fatores que muitos cientistas o consideram um dos lugares mais promissores para a vida extraterrestre em nossa circunvizinhança.

É por isso que a NASA está desenvolvendo a missão Europa Clipper, uma nave espacial que será lançada em 2024 e chegará a Júpiter em 2030 com o objetivo de estudar esta lua gelada em detalhe.

Europa Clipper: a vida em Júpiter em sua forma mais básica

A missão que estamos estudando hoje não é a primeira a explorar esta lua. A sonda Galileo da NASA, que orbitou Júpiter entre 1995 e 2005, forneceu as primeiras evidências sólidas da existência do oceano sob a superfície de Europa. No entanto, a tecnologia da Galileo era limitada e não podia responder a questões fundamentais sobre a habitabilidade de Europa.

Agora a NASA se preparou completamente montando o Europa Clipper, uma sonda espacial muito mais avançada do que a Galileo, que será equipada com instrumentos científicos de última geração que permitirão estudar a composição do oceano de Europa, procurar sinais de atividade geológica e química e analisar a composição da superfície congelada.

A nave espacial também realizará um estudo detalhado da fina atmosfera de Europa e da magnetosfera de Júpiter, que afeta o ambiente da lua. Mas o mais estranho, como já abordamos em um artigo anterior, é toda a questão de sua mensagem universal para outras culturas, focada na água:

Uma odisseia complexa com a Europa Clipper

A viagem da sonda até Europa não será fácil. A nave espacial terá que percorrer uma distância de mais de 800 milhões de quilômetros e suportar o intenso ambiente de radiação de Júpiter. Uma vez em órbita ao redor, a Europa Clipper realizará uma série de sobrevoos próximos à lua em questão, aproximando-se até 25 quilômetros da superfície. Durante esses sobrevoos, os instrumentos da nave espacial coletarão dados sobre a lua gelada que nunca foram obtidos antes.

Os dados coletados pela Europa Clipper serão analisados por cientistas de todo o mundo em busca de pistas sobre a habitabilidade de Europa, e é aqui que reside o ponto crucial de toda a viagem.

Se forem encontradas bioassinaturas, como moléculas orgânicas ou até organismos simples, seria uma descoberta monumental que mudaria nossa compreensão da vida no universo.

No final, a Europa Clipper é a nossa maior aposta para encontrar vida “extraterrestre” próxima. Mas ainda falta muito para que esse momento potencial chegue.