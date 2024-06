WhatsApp adiciona novas funcionalidades extremamente necessárias

WhatsApp tem mantido uma sequência constante de atualizações, apresentando novas funcionalidades projetadas para melhorar a experiência de seus usuários. A competição neste campo de ferramentas de mensagens está forte, com Telegram e Signal como concorrentes fortes. Entre as novidades mais destacadas recentemente, podemos mencionar:

Conservação de mensagens: A função de ‘Conservar mensagens’, que permite marcar mensagens específicas como importantes para que não sejam eliminadas automaticamente, mesmo que tenha ativada a função de mensagens temporárias.

WhatsApp em vários dispositivos: Adeus à exclusividade do telefone! Agora você pode usar a mesma conta do WhatsApp em até 4 dispositivos móveis ao mesmo tempo. Esta função, ainda em fase de teste beta, permitirá que você esteja conectado de qualquer lugar e a qualquer momento.

Comentários em arquivos: Com a possibilidade de adicionar comentários a arquivos e documentos compartilhados, você poderá trocar ideias e opiniões de forma prática sobre seus documentos de trabalho ou apresentações.

Enquetes mais dinâmicas: As enquetes do WhatsApp têm sido atualizadas com novas opções para criar opções mais completas e atrativas. Agora é possível incluir até 10 opções de resposta e permitir múltiplas seleções, ideal para pesquisas ou votações em grupo.

Bloqueio de tela com maior segurança: Esta função permite bloquear o acesso ao aplicativo WhatsApp com impressão digital ou reconhecimento facial, garantindo que apenas você possa acessar suas conversas.

Agora chegam os lembretes de eventos

O aplicativo está trabalhando em uma nova função para suas comunidades e grupos: lembretes para eventos. O WhatsApp permitirá que os administradores de comunidades e grupos configurem lembretes para eventos, informando os participantes com antecedência. Dessa forma, evita-se que alguém esqueça uma data importante.

Três opções para não falhar

Os administradores podem escolher entre três opções para configurar os lembretes:

Um dia antes: ideal para eventos com inscrição ou preparação prévia.

ideal para eventos com inscrição ou preparação prévia. Duas horas antes: perfeito para que os participantes tenham tempo de se organizarem e chegarem pontualmente.

perfeito para que os participantes tenham tempo de se organizarem e chegarem pontualmente. 30 minutos antes: para eventos pontuais que não exigem muita antecedência.

No momento, a função de lembretes para eventos está em desenvolvimento e ainda não há uma data de lançamento oficial. A introdução dessa nova ferramenta visa melhorar a organização e participação nas comunidades e grupos do WhatsApp, facilitando a comunicação e o acompanhamento de eventos entre seus membros.