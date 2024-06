Qual é o verdadeiro significado do emoji das mãos juntas no WhatsApp?

Você sabia que os emojis nasceram no Japão no final dos anos 90? Criados por Shigetaka Kurita, seu objetivo era criar ícones que acompanhassem as mensagens, e rapidamente se expandiram para o mundo todo, evoluindo em design, emoções e cores. Assim, esses reconhecidos desenhos hoje são uma parte importante de nossas conversas, com mais de 3 mil disponíveis para conversar e expressar nossas emoções. Claro que muitas vezes os escolhemos sem nem mesmo saber qual é o significado por trás deles...

Um exemplo disso é o clássico emoji das mãos juntas, um dos mais populares no WhatsApp, a plataforma de mensagens da Meta, e cujo significado pode variar amplamente dependendo do contexto em que é aplicado.

Emojis blog.emojipedia.org

Oração, gratidão, agradecimento ou desculpas

Conhecido oficialmente como “Person with Folded Hands” (Pessoa com mãos juntas), este emoji tem várias interpretações que vão desde agradecimento até oração, dependendo da intenção do usuário e da situação em que é enviado.

Por exemplo, em muitas culturas, como no Japão e em outros países asiáticos, juntar as mãos é um gesto tradicional de reverência e gratidão, por isso é comum usar esse emoji em conversas para expressar agradecimento ou apreço. Por outro lado, em contextos religiosos, esse emoji simboliza a oração ou prece, e é usado pelos usuários para mostrar devoção ou solicitar apoio espiritual.

Outra interpretação comum é a de pedido, podendo usar o emoji para enfatizar um pedido respeitoso à pessoa a quem se dirige. Na cultura hindu, esse gesto é conhecido como “Namaste”, utilizado para cumprimentar, mostrar respeito ou se despedir. Em usos mais curiosos, alguns usuários também interpretam esse emoji como um “high five”, utilizando-o para celebrar um acordo ou compartilhar felicitações.

Dessa forma, ao longo do tempo, o uso do emoji de mãos juntas evoluiu para se adaptar a uma variedade de situações no WhatsApp e outras plataformas digitais. Seu significado real? A verdade é que o Consórcio Unicode descreve esse emoji como “folded hands” em inglês, que traduzido literalmente significa “mãos dobradas” ou “mãos juntas”, uma descrição bastante ampla que não especifica um único significado.

Então, agora você sabe: A interpretação deste emoji depende apenas de quem o envia. Ao contrário de um rosto sorridente, que normalmente não significa outra coisa, este ícone é mais interpretativo e se adapta aos contextos em que é compartilhado.