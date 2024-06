Arqueologia tecnológica: como evoluiu o iPad desde sua primeira versão há 14 anos?

Já se passaram 14 anos desde que Steve Jobs apresentou ao mundo o iPad pela primeira vez. Um dispositivo que revolucionou a forma como consumimos conteúdo e trabalhamos, e que hoje em dia continua sendo um dos tablets mais populares do mercado.

O iPad foi lançado pela primeira vez nos Estados Unidos em 3 de abril de 2010 e a demanda foi tão alta que as unidades se esgotaram em apenas algumas horas. O sucesso foi tão grande que a Apple teve que enviar parte dos iPads destinados à Europa para os Estados Unidos para atender à demanda. No primeiro mês no mercado, foram distribuídas 1 milhão de unidades.

Os primeiros tablets da Apple

Os primeiros iPads tinham um ecrã de 9,7 polegadas com molduras grandes e uma resolução de 1024x768. Eles funcionavam com um processador ARM Cortex-A8 de um único núcleo a 1 GHz e tinham 256 MB de RAM e armazenamento de 16 GB, 32 GB ou 64 GB. Seu preço inicial era de 499 euros.

Ao longo dos anos, o iPad recebeu várias atualizações de hardware e software. Foram lançados diferentes modelos para atender às necessidades de diversos usuários, e o design melhorou consideravelmente, tornando-se mais compacto e elegante. Também foram implementadas novas tecnologias, como telas Retina, processadores mais potentes e câmeras de maior qualidade.

O iPad hoje em dia

Os preços dos iPads aumentaram consideravelmente desde o seu lançamento. O modelo mais básico, o iPad "normal", tem um preço de 429 euros, enquanto os modelos mais avançados, como o iPad Pro, podem ultrapassar os 1.400 euros. Apesar do aumento de preço, o iPad continua a ser um dos tablets mais populares do mercado.

Vale a pena comprar um iPad nos dias de hoje? A resposta a essa pergunta depende das necessidades de cada usuário. Se você precisa de um tablet para navegar na internet, assistir filmes, ler livros ou jogar jogos, um iPad básico pode ser uma boa opção. No entanto, se você precisa de um tablet para trabalhos criativos ou tarefas mais exigentes, talvez seja mais conveniente optar por um modelo mais avançado.

Em resumo, o iPad percorreu um longo caminho desde o seu lançamento em 2010. Tornou-se uma ferramenta indispensável para muitos usuários e continua sendo uma referência no mercado de tablets.