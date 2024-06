A ‘skin’ no jogo League of Legends em homenagem ao seu melhor jogador ‘Faker’ está custando cerca de US$ 500

League of Legends (LoL) é um dos jogos multiplayer mais populares atualmente. Pode ser jogado gratuitamente, no entanto, a aparência dos personagens custa dinheiro. Os preços eram acessíveis para a maioria dos jogadores até agora, mas a nova ‘skin’ de um de seus campeões, Ahri, custará US$ 430.

A skin tem o nome de ‘Hall of Legends Ahri’, e seu objetivo é homenagear Lee Sang-Hyeok, mais conhecido como Faker, considerado o melhor jogador da história do LoL. Essa skin foi lançada em três pacotes diferentes, cada um com preços distintos, prometendo que cada variação é melhor que a anterior. O pacote completo é o melhor de todos, porém também o mais caro, custando US$ 430.

Coleção Risen Legend (é o primeiro pacote promovido pela empresa por um valor de US$ 50):

Passe para o Hall da Fama

Aspecto Ahri Espírito Lendário

Desafio Contador de Derrubadas

Ahri (Campeã)

Borda exclusiva

Ícone e gesto exclusivos

Coleção de Immortalized Legend (é o segundo pacote avaliado em US$ 300):

Aspecto Ahri Lenda Imortalizada

Efeitos visuais exclusivos de acabamento de estruturas

Efeitos visuais de finalização de campeões exclusivos

Apresentador visual personalizado

Transformações de aparência únicas:

3 formas de Rei Demônio com dublagem única

Transformação escolhida do Demônio

com interface de jogador do Rei Demônio durante o definitivo

Coleção Espírito lendário

Ilustrações holográficas Imortalizadas

Fundo de perfil dinâmico

Borda Imortalizada

Ícone e gesto exclusivos

Signature Immortalized Legend Collection (Captura de League of Legends)

Coleção de Assinaturas Immortalized Legend (este último pacote custará US$ 430):

Melhorias de Aparência Ahri Signature: Movimento Distintivo de Faker (Ctrl+5) e Acabamento de Estruturas de Faker

Título "Faker Chefe Final"

Borda Imortalizada Assinatura

Estandarte Assinatura

Ilustrações Signature: Ahri e LeBlanc

Coleção Lenda Imortalizada

100 níveis do Passe

Chroma Radiante LeBlanc Espírito Lendário

Cromas Radiantes Zed, Ryze e Syndra SKT T1

Ícone e gesto exclusivos

O custo desses pacotes gerou uma série de comentários na comunidade ”permanente’ (na seleção de campeões, é possível impedir que joguem com um personagem específico) ao campeão e pedindo a mais jogadores para “não comprarem essa skin, pois é um abuso” por parte da empresa.