Não é a sua internet: falhas de usuários no Canva em nível mundial

O Canva está fora do ar e isso é o melhor que conseguimos projetar com o celular

De acordo com o Downdetector, às 19:40 EDT do dia 28 de maio (horário do Chile) ou 18:40 (Colômbia, Peru), centenas de usuários começaram a ter problemas de conectividade com o Canva. Você é um deles?

O erro, conforme relatado pelos usuários na rede social X (ex. Twitter), indica que "não é possível se conectar" e que não lhes é permitido salvar o progresso ou baixar imagens de seus trabalhos. Este fato foi confirmado por nós mesmos.

Existem queixas de usuários em diferentes idiomas e, até agora, o Canva só tem respondido com um passo a passo para limpar o cache, o qual não está dando nenhum resultado. Parece que, no início do problema, eles pensaram que poderiam ser casos isolados e resolvíveis com esse passo a passo, mas não.

Correr em círculos?

Se amanhã tiveres uma apresentação importante, fores um gerente de comunidade ou se o teu designer (como o nosso) estiver de férias, não te preocupes. Aqui estão algumas alternativas ao Canva para salvar o dia, enquanto isso é resolvido.

Piktochart

Snappa

Pixlr

Fotorama

Visme

1.- Piktochart vs Canva: editor de fotos online e gratuito

Piktochart é uma boa alternativa ao Canva quando você está procurando criar infográficos, apresentações ou relatórios com uma ampla coleção de modelos de visualização de dados.

Além disso, também permite que você projete imagens para redes sociais e outros gráficos.

A maior fortaleza do Piktochart em relação ao Canva é a ampla variedade de gráficos e mapas.

Canva Problemas

2.- Snappa vs Canva: ideal para designs que vão para redes sociais

Snappa é outra alternativa ao Canva com várias modelos e fotos gratuitas de direitos.

As duas principais vantagens do Snappa em relação ao Canva são:

Você pode carregar suas próprias imagens personalizadas para incluí-las em seus projetos.

Você pode compartilhar seus gráficos nas redes sociais sem sair da interface do Snappa.

Canva Internet

3. Pixlr vs Canva: editor de fotos avançado

Pixlr, a terceira alternativa ao Canva, é ideal para todas as suas necessidades.

Seja como um editor de fotos avançado ou como um software simples de design gráfico.

O destaque do Pixlr em comparação com o Canva como editor de fotos profissional é um botão de recorte baseado em IA.

Canva

4.- Fotoram vs Canva: editor de fotos online e gratuito

Fotoram um editor de fotos gratuito semelhante ao Canva, que inclui em seu plano mais simples:

Criador de colagens

Criador de fotografias artísticas

Editor básico de fotos

O que dá mais pontos para o Fotoram em comparação com o Canva é precisamente a opção de criador de arte.

Canva Ajustando

5.- Visme vs Canva: editores online de infografias, mapas e muito mais

Visme é um editor online de design gráfico, que facilmente pode competir com o Canva.

Com o Visme, você pode criar apresentações profissionais e atraentes, infográficos, designs para redes sociais e muito mais.

Conta com um plano gratuito básico, que inclui um único download em formato JPG e uso limitado de modelos.